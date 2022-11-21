CHP'li Gamze Taşcıer: Kreş Yönetmeliği uygulanmıyor

21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00

CHP’li Taşcıer, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, Kreş Yönetmeliği’nin uygulanmadığına ve kreşlerdeki kadın istihdamı yetersizliğine dikkat çekti.

Taşcıer, “Üstelik ‘150 kadın çalışan’ denildiği için tam aksi etki de yaratıyor. İşverenler belki daha çok kadın çalıştırabilecekken bundan imtina ediyor. Yani yönetmelik tam aksine kadın istihdamının önünde engel çıkarıyor. Olması gereken, belli yaş grubunda çocuğu olan 150 ebeveyn çalıştıran tüm işyerlerinde kreş açılmasının zorunlu olmasıdır. Bununla ilgili kanun teklifim ise gündeme alınmıyor” dedi.