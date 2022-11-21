CHP'li Gamze Taşcıer: Kreş Yönetmeliği uygulanmıyor
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Kreş Yönetmeliği’ne göre 150 kadın çalışanı olan işletmelerin kreş açmak zorunda olduğuna dikkat çekerek “Bu hüküm uygulanmıyor, daha da kötüsü denetlenmediği için bir iyileşme de olmuyor” dedi. Taşcıer, Türkiye’deki kreş sayısının artmak yerine azaldığına da dikkat çekti.
CHP’li Taşcıer, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, Kreş Yönetmeliği’nin uygulanmadığına ve kreşlerdeki kadın istihdamı yetersizliğine dikkat çekti.
Taşcıer, “Üstelik ‘150 kadın çalışan’ denildiği için tam aksi etki de yaratıyor. İşverenler belki daha çok kadın çalıştırabilecekken bundan imtina ediyor. Yani yönetmelik tam aksine kadın istihdamının önünde engel çıkarıyor. Olması gereken, belli yaş grubunda çocuğu olan 150 ebeveyn çalıştıran tüm işyerlerinde kreş açılmasının zorunlu olmasıdır. Bununla ilgili kanun teklifim ise gündeme alınmıyor” dedi.
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