CHP'li gençlerden KYK skeci! İşte 'öğrencilerin hali'
CHP İstanbul Gençlik Kolları üniversite kazanan öğrencilerin problemlerine dikkat çeken bir skeç yayımladı.
CHP İstanbul Gençlik Kolları üniversiteyi kazanmalarına rağmen KYK çıkmayan öğrencilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çeken bir skeç hazırladı.
Videoda üniversiteyi kazanan bir öğrenci ev kiralamak zorunda kaldığını ve bunun için çalışması gerektiğini amcasına söylüyor.
İstanbul Gençlik Kolları sosyal medya paylaşımında "Ayın başını nasıl getireceğimize değil, geleceğimize odaklanacağımız yeni bir dönemin mimarı bizler olacağız; Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi ile taçlandıracağız!" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Ayın başını nasıl getireceğimize değil, geleceğimize odaklanacağımız yeni bir dönemin mimarı bizler olacağız; Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi ile taçlandıracağız! @kilicdarogluk #GüçSendeSeninElinde pic.twitter.com/iKDIpad0pV— CHP İstanbul Gençlik Kolları (@chpgencistanbul) September 25, 2022
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