İki günlük kampı değerlendiren CHP'li Engin Altay, Erdoğan'a yüklendi: Devlet değil holding başkanı

25 Eylül 2022 Pazar, 02:00

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, CHP’nin TBMM Grubu 27’nci Dönem 5’inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın ikinci gününde grup başkanvekili Engin Altay toplantı düzenledi.

Altay, “TBMM ve Türkiye’yi masaya yatırdık. TBMM yasama yılında yapılması gereken ne varsa konuştuk. Hazırlanan raporu milletvekillerimiz ile paylaştık. Ekonomik gelişmeler ve bunların nasıl çözüleceği yönünde çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Çözüm reçetesini masaya yatırdık. Türk dış politikasının nasıl olması gerektiği yönünden elimizde çok güzel bir belge var. Seçmen davranışları ve beklentileri konusunda çalışma yaptık. Seçmenin bizden beklentileri, seçmeni rahatsız eden boyutlar, bu kampta enine boyuna tartışıldı. Olmazsa olmaz sandık güvenliği konusunda da Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel çok güzel bir çalışma yaptı. Sandık seçmen listesi güvenliği konusunda bu kadar hazır olduğumuzu görmek beni çok mutlu etti. CHP sandık güvenliği konusunda, sandık sırası ve oy sayım konusunda hiçbir problemi yok, YSK’den daha güvenli bir portföyümüz var” dedi.



‘GÖRMEZDEN GELİYORLAR’

Yurttaşın sorunlarının Meclis’te çözülemediğini ifade eden Altay, “TBMM’de 27’nci dönemde 273 adet kanun çıktı. 109 adet cumhurbaşkanı kararnamesi yayımlandı. Biz her zaman olduğu gibi anayasamıza aykırı bulunan tüm konuları da yüksek mahkemeye taşırız. TBMM’de bu başvurularımızın 89 kanun önerisinden 32’si sonuçlandı. 14’ü ret, dört tane de tam iptal oldu. Tam iptallerde ise limanların peşkeş çekilmesi gibi konular var. AYM’ye olan umudumuzu bu kararlar yitirmememizi sağlıyor. 42 bin 140 adet yazılı soru önergesi verildi. 11 bin soru önergemize hiç cevap alamadık. Buradan anladığımız AKP vatandaşların sorunlarını görmezden gelerek TBMM’yi yürüyormuş gibi bir çalışma yapıyor” diye konuştu.

‘DAĞ BAŞI MI BURASI?’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkilerini değerlendiren Altay, “Ben Erdoğan’a baktığımda karşımda devlet başkanı görmüyorum. Aldığı yetkileri ve kendine bağladığı kuruluşlara bakınca karşımda dev bir holding başkanı var. Borsayı kendine bağlamış, Merkez Bankası kendisine bağlı, Türkiye Varlık Fonu’nun başkanı... Cumhurbaşkanı Kınalı-Ankara otoyolunu şu firmaya verin diyebilir mi? Dağ başı mı burası? Millet özel bankalara tefecilere ve faiz baronlarına çalışıyor, milletten devlet topluyor bunlara veriyor. Özel bankalar, tefeciler ve faiz baronları ise hükümete çalışıyor” diye konuştu.