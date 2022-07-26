CHP’li gençlerden rap müzikle seçim şarkısı: “Geliyor gelmekte olan biz ümitleniyoruz”

26 Temmuz 2022 Salı, 17:37

CHP’li gençler “Biz" adını verdikleri bir şarkı yayımladı. Gençlerin sorunlarına dikkat çekilen şarkının söz ve müziğini Erdem Kaya ve Senkrozi yazdı.

Şarkının yapımcılığını Emeç Aksoy Parlak üstlendi. Şarkının klibinin yönetmeliğini ve kurgusunu Ufuk Uslu yaparken, konsept danışmanı ise Sercan Polat oldu.

“GELİYOR GELMEKTE OLAN BİZ ÜMİTLENİYORUZ”

“Z” kuşağı olarak tabir edilen gençlerin “Biz” isimli şarkısının nakarat kısmı şöyle:

“Bize biz lazım bir oldukça güçleniyoruz

Gençliğimiz var tehditlerden korkmuyoruz

Metin olup bütün zorluklara direniyoruz

Geliyor gelmekte olan biz ümitleniyoruz”