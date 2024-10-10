CHP'li Genç'ten 'ÖMK'de Atatürk yok' eleştirisi: Bu kadar mı rahatsız oluyorsunuz?

Yayınlanma: 10.10.2024 - 15:35

Güncelleme: 10.10.2024 - 15:36

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, dün TBMM Genel Kurulu’nda Öğretmenlik Meslek Yasası Teklifi’nin görüşmeleri sırasında bir konuşma yaptı. Yasa teklifini ve içerdiği Milli Eğitim Akademisi’ni eleştiren Genç, "Eğitim fakültelerinin yerine geçmesi planlanan Millî Eğitim Akademisi, öğretmenlerimizin ideolojik bir süzgeçten geçirilerek yetiştirilmesine olanak tanıyacak şekilde kurgulanmıştır. Akademi, öğretmenlerin özgür birer eğitimci olmasını engelleyip onları siyasi iktidarın çıkarlarına hizmet eden birer memur hâline getirme riski taşımaktadır. Özgür düşüncenin, öğretmenlerin zihinlerinden silinmesi sadece eğitim sistemimize değil, milletimizin aydınlık geleceğine de zarar verecektir" diye konuştu.

'BAĞIMLI BİRER MEMUR HÂLİNE GETİRMEYİ AMAÇLAMAKTADIR'

Öğretmenlik Meslek Yasası'nın öğretmenlerin ihtiyaçlarını ve eğitimdeki sorunları çözmekten çok uzak olduğunu vurgulayan Genç, "Türkiye'nin aydınlık yarınları için en değerli varlıklarımız, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin karşılaştığı zorlukları giderecek kapsamlı ve adil bir yasa yerine burada yüzeysel değişikliklerle yetinildiğini üzülerek görmekteyiz. Eğitim sistemimizin merkezinde öğretmenlerimize duyduğumuz güven ve özgür bir şekilde görev yapmalarını sağlayan hukuki teminatlar bulunmalıdır. Ancak bu yasa teklifi, öğretmenlerimizin mesleki özgürlüğünü kısıtlamayı, onları bağımlı birer memur hâline getirmeyi amaçlamaktadır. Akademi, öğretmenlik mesleğini şekillendirirken eğitim fakültelerinin yıllarca emek vererek yetiştirdiği öğretmenleri yok sayacak, âdeta öğretmenlerin ‘sınav ve yetkinlik’ adı altında süzgeçten geçirilmesini zorunlu kılacaktır" dedi.

'YANDAŞLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEN Mİ ATANACAK?'

Teklifin 30'uncu maddesine ilişkin de konuşan Genç, "Millî Eğitim Akademisinde görevlendirilecek eğitim personelinin istihdamının çerçevesi ve özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Ancak sözleşmeli eğitim personeli hangi kriterlere göre seçilecek? Bu akademide ders vermek üzere görevlendirilecekler liyakat esasına göre mi, yoksa yandaşlık ilişkileri üzerinden mi atanacak? Akademinin bu belirsiz ve denetime açık olmayan yapısı, öğretmen yetiştirme süreçlerini de zayıflatmaktadır. Bu sistemde akademinin bağımsız ve tarafsız olması mümkün müdür? Bu kurmak istediğiniz akademide öğretmenlerimizi kime seçtireceksiniz, hangi tarikat üyesi, hangi yandaş karar verecek? Millî Eğitim Bakanı’nın zararlı bulmadığı tarikatlar mı?" sorularını yöneltti.

'ÖZGÜR DÜŞÜNCE SUSTURULMAK İSTENİYOR'

Öğretmenlere sürekli olarak disiplin sopası gösteren bir iktidarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Genç, "Sosyal medyada paylaştıkları bir görüşten ya da sınıfta ifade ettikleri bir düşünceden dolayı cezalandırılabilecekleri bir eğitim sistemiyle nereye varmayı hedefliyoruz? Bu otoriter yaklaşım, özgür düşüncenin eğitimde nasıl susturulmak istendiğinin en açık örneğidir" dedi.

'KANUNDA ATATÜRK'ÜN ADI GEÇMEMEKTEDIR'

Yasa teklifinin eğitimde bilimsel ve laik ilkeleri zayıflatmakta ve millî eğitim sistemini yozlaştırmakta olduğunu söyleyen Genç, "Kanunda Atatürk'ün adı bir kez bile geçmemektedir. Cumhuriyetimizin kurucusunun adı bile anılmadan bu milletin çocukları nasıl aydınlanacak? ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ diyerek getirdiğiniz müfredattan Atatürk'ün adını ve cumhuriyet değerlerini çıkardınız, şimdi de Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu kadar mı rahatsız oluyorsunuz cumhuriyet değerlerinden, laiklikten ve kurucumuz Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten?" diye konuştu.

'EĞİTİMDEKİ SORUNLAR KATLANARAK BÜYÜMEKTEDIR'

Yasa teklifinin eğitim sistemini daha da içinden çıkılmaz bir hâle getirdiğini ve tüm eğitim camiasını derinden etkilediğini belirten Genç,"Bir yanda eğitim fakülteleri işlevsiz hâle getirilirken diğer yanda atanmayan öğretmenlerimizin sayısı her geçen gün artmakta, eğitimdeki sorunlar katlanarak büyümektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitimde laik, bilimsel ve demokratik ilkeleri savunmaya, öğretmenlerimizin haklarını korumaya, güvencesiz çalışmaya ve ideolojik kadrolaşmaya karşı çıkmaya devam edeceğiz. Buradan tüm vekillerimize çağrıda bulunuyorum: Gelin çocuklarımızın geleceğini karanlığa sürüklemeyelim, gelin, öğretmenlerimize hak ettikleri değeri verelim. Eğitimde baskıyı ve siyasi çıkarları değil, özgürlüğü, bilimi ve demokrasiyi savunalım. Öğretmenlerimizin onuruna ve özgürlüğüne hep birlikte sahip çıkalım” dedi.