CHP’li Gezmiş, kız çocuklarına yönelik istismara dikkat çekti: ‘Cezasızlık cesaretlendiriyor’

Yayınlanma: 13.03.2025 - 16:46

Güncelleme: 13.03.2025 - 16:46

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP'li Gezmiş, kız çocuklarına yönelik istismarlara dikkat çekti. Adalet Bakanlığı’ndan aldığı verilerini paylaşan Gezmiş “Son altı yılda mağduru kız çocuğu olan cinsel istismar vakalarının sonuçları. Cezalandırma oranları yüzde 45. Onda da ne ceza aldıkları belli değil. Faili ceza almamış davalar ise yüzde 55 oranında. Sonuç: Kız çocuklarımız istismara uğruyor, istismarcılar ceza almıyor, yarıdan fazlasına ceza verilmemiş. Emin olun ki tacize uğrayıp mahkemeye gidemeyen kız çocuğu sayısı bunun en az 3 katıdır. Gidenlere de deniliyor ki: ‘Mağdur değilsiniz.’ Sizin aklınız alıyor mu bunu sayın milletvekilleri? Unutulmaması gerekir ki cezasızlık cesaretlendirir. Biz bu yüce Meclis'in çatısı altındaysak önce kız çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız” ifadelerini kullandı