CHP'li Gökan Zeybek: Borçlar gırtlağı aştı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 06:10

CHP'li Zeybek, “Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 1 trilyon 611 milyar TL oldu” dedi.

Yurttaşların borcunun gırtlağı aştığını belirten Zeybek, “Vatandaşların borcunun 1 trilyon 143 milyar TL’si bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 468 milyar TL’si de kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanmakta. Son hafta tüketici kredilerinde 1.6 milyar TL, kredi kartı borçlarında ise 3.1 milyar TL artış oldu” diye konuştu.

Yurttaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetim şirketlerine devretmedikleri takipteki borçlarının 30.9 milyar TL olduğunu vurgulayan Zeybek, “UYAP verilerine göre, 2023 yılının ilk 4 haftasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 670 bin yeni dosya geldi” dedi.