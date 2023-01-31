Son Dakika: Borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi Meclis'ten geçti

Son dakika gelişmesi... Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 22:17
Son Dakika: Borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi Meclis'ten geçti
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