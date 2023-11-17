CHP'li Gökan Zeybek YHT zamlarını sordu, Bakanlık 'talep çok yüksek' dedi

Yayınlanma: 17.11.2023 - 13:47

Güncelleme: 17.11.2023 - 13:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Yüksek Hızlı Tren bilet ücretlerine yapılan fahiş zamları bir soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan soru önergesine aldığı cevap akıllara durgunluk verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) yaptığı zamla Ankara-İstanbul biletlerinin yılın ilk 9 ayında -Ocak ve Eylül arası dönemde %100 zamlandığını ve Ankara-İstanbul biletlerinin Ocak 2023’te 215 TL’den Eylül itibariyle 430 TL’ye, Ankara-Konya biletinin ise %37 zamla 200 TL’ye, Ankara-Eskişehir biletleri %65 zamla 225 TL’ye, Ankara-Sivas biletleri %50 zamla 475 TL’ye, İzmit-Konya biletleri %58 zamla 600 TL’ye, Ankara-İstanbul öğrenci biletinin ise 274,55 TL’den 365,5 TL’ye yükseldiğini hatırlatan Zeybek, "Yeni zamlı fiyatların uygulamaya girmesi yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte olmuştur. Yapılan zamlarla birlikte öğrencilerin ailelerinin yanına gidebilmek ve okullarına dönmek için sıklıkla kullandığı YHT seçeneği neredeyse yok olmuş durumdadır. Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla oluşan ulaşım hareketliliğiyle birlikte yapılan bu zamlar öncelikle barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılma durumları yok edilen öğrencilerin ve ailelerinin sırtına yüklenmiştir" dedi.

"Elektrik fiyatlarına en son 1 Ekim 2022’de zam yapıldığını, memur maaşlarının içler acısı zam oranının TCDD’ye ekstra yük olmayacak kadar düşük seviyede olduğunu düşünürsek, TCDD’nin ulaşım hizmetini yerine getirirken ortaya çıkan bu gibi maliyetlerin yapılan fahiş bilet zamlarına gerekçe olamayacağı ortadadır" diyen Zeybek önergesinde şu soruları yöneltti:

Bu bağlamda;

1-Bilet fiyatlarına yapılan zammın gerekçesi nedir?

2-2023 yılı hizmet sunum maaliyetlerinde amortisman, personel ve enerji giderlerinin payı nedir?

3-Vatandaşın en ucuz ulaşım yolu olarak gördüğü ve tercih ettiği hatta pandemi döneminde dahi en güvenilir bulduğu ulaşım olan demiryolu ulaşımı bu özelliklerini tekrar nasıl kazanacaktır?

'TALEP ÇOK YÜKSEK'MİŞ

Bakanlık ise Zeybek'in önergesine sorulara yanıt vermekten kaçınarak yanıt verdi. Bakanlığın yanıtı şöyle:

“Yüksek Hızlı Trenlere hızlı, dakik ve güvenilir olması bakımından halkımızın talebi oldukça yüksektir. Doluluk oranı %90’ları aşan Yüksek Hızlı Trenler ile Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, İzmit, İstanbul, Konya, Karaman, Sivas, Kırıkkale, Yozgat illerimiz en hızlı şekilde birbirine bağlanmaktadır.”

"DALGA GEÇİYORLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, aldığı bu cevap karşısında şöyle tepki gösterdi:

"Bu ciddiyetsizlik bize, yürütmenin yasamaya karşı görevini bilerek ve isteyerek yerine getirmediğini ve çok net bir şekilde TBMM’nin denetim faaliyetlerini engellediğini gösteriyor. Atanmış bakanlar, milletimizin hür iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin sorularını yanıtsız bırakarak ya da ciddiyetten uzak cevaplar vererek milletimizle adeta dalga geçiyor. Denetim faaliyetlerin engellenmesi ise halkın bilgilenmesini engelliyor. Bir kez daha söylüyorum… Atanmış bakanları ciddiyete davet ediyorum. Görevlerini yerine getirmekte zorluk yaşıyorlar ise o koltukları boşaltmalarını tavsiye diyorum."