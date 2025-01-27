CHP'li Gökçe Gökçen: "Bakanlık hariç herkes cezalandırılabilir, hatta yangını söndürenler bile"
CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen X hesabından yaptığı paylaşımda, tutuklama kararına ilişkin haberi iliştirerek "Denetimle görevli bakanlık hariç herkes cezalandırılabilir, hatta yangını söndürenler bile!" ifadelesine yer verdi.
Etiketler: #Gökçe Gökçen #CHP
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