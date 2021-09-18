CHP'li Gökçen'dan 'kira artışı' açıklaması: Çok net bir çözüm var

18 Eylül 2021 Cumartesi, 16:58

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yükselen kiralar ve üniversite gençliğinin barınma sorunuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Gökçen, basın açıklamasında şunları belirtti:

“Kiralarda fahiş artışla birlikte özellikle öğrenciler ve düşük maaşlara çalıştırılan gençlerin hayatı korkunç derecede zorlaştı. Yüz binlerce ev keyfi olarak boş dururken rutubetli, sağlıksız ve havasız evlere bile istenen yüksek kiraları gören aileler, çocuklarını buralara emanet etmek istemiyor. Gençler, yüksek kiraları ödemek için ek iş yaparken diğer yandan da öğrencinin yaşam tarzına karışabileceğini düşünen ev sahiplerinin baskısı altında yaşamak zorunda kalıyor.

Kiraların kontrolsüz yükselmesine karşı öğrencileri ve gençleri destekleyebilecek çok net bir çözüm var: 20 yıldır üniversite sayısı ve kontenjanları kat kat artmış olmasına rağmen yetersizliği ortada olan yurtların sayısını artırmak ve burslarla karşılanabilecek ucuzluğa çekmek. Yurtların internet, sıcak su, temizlik ve sağlıklı yemek sorunlarını çözmek.”

“EŞİTSİZLİK YÜZÜNDEN GENÇLERİN GÖZLERİNDEKİ UMUT IŞIĞI SÖNÜYOR”

"Bu ülkenin nitelikli ve hayal kuran gençleri sırf hükümetin yetersizliği yüzünden okulu donduruyor, hatta okumaktan vazgeçecek noktaya geliyor" diyen Gökçen, açıklamasına şöyle devam etti:

"Birilerinin önüne dökülen sonsuz imkanlar, diğerlerinin en temel haklardan biri olan barınma hakkına bile erişemiyor olması; bu eşitsizlik yüzünden gençlerin gözlerindeki umut ışığı sönüyor. Devleti yönetenler, sizler, sırf siz onlara yurt sağlamıyorsunuz diye göz göre göre okumaktan vazgeçen gençleri sadece izliyorsunuz."

"BAHANE DEĞİL İŞ ÜRETECEĞİZ"

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin çözümünün faizli krediden değil burs, ucuza yurt veya yaşanabilir ev ile öğrenciye ucuza ulaşım ve kapsamlı kütüphanelerden geçtiğini belirten Gökçen, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu konulardan en azından biri hakkında en ufak bir çalışma yapıldığını 20 yıldır gördünüz mü? Cumhuriyet Halk Partisi’nin dostlarla iktidarında bu sorunlar öncelikli olarak görülüp çözülecek, bütçe gençlere harcanacak. Bahane değil iş üreteceğiz, çünkü bu ülkenin gençlerinin burada hayal kurabilmesi önceliğimiz olacak. Özellikle yurt sorununu 1 yıl içinde tamamen çözeceğiz, bu utanca son vereceğiz"



