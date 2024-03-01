CHP'li Günaydın o görüşmenin ayrıntılarını Cumhuriyet'e anlattı: Editoryal bağımsızlık tartışması!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 15:22

Güncelleme: 01.03.2024 - 15:22

Geçtiğimiz günlerde partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT’nin kendisinin konuşmasını yayınladığını haber alınca, kurumun partisi ve diğer muhalefet partilerine ayırdığı süre ile iktidar partisine ayırdığı süreye dikkat çekmeye başladı.

Ancak TRT, Özgür Özel konuya giremeden yayını kesti. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'dan randevu alarak bir görüşme gerçekleştirdi.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

O görüşmeye ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan Günaydın, “TRT iktidar partisine ekranlarını açan muhalefete ise ekranlarını tamamen kapatan bir yol izliyor. TRT şüphesiz bu toplumun güzide bir kuruluşu, AKP döneminde 12 milyar dolar bütçe kullanmış. Bu para bizim ödediğimiz vergiler. Buna tahammül etmek mümkün değil. Şimdiye kadar savcılıklara, YSK’ye şikayetler yapılmış ancak bir değişiklik olmamış. Geçen hafta sayın Özgür Özel’in konuşmasının yalnızca 3 dakika verilmesi bardağı taşıran damla oldu” dedi.

"CHP'NİN VERİLERİ YANLIŞSA TRT VERİLERİ AÇIKLASIN"

Günaydın, “Randevu talebime yanıt alamayınca TRT Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapacağımızı duyurduk. Bunun üzerine randevu verildi” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu yapılanların nedenini sorduk. Genel Müdür kamuoyuna yansıyan rakamların doğru olmadığını düşünüyor. Varsayalım ki bu veriler yanlış, bunun doğrulama merciinin TRT olduğunu söyledik. Ya bu verilerin neresinin yanlış olduğunu açıklayacaksınız ya da bu tartışmanın içine girmek istemiyorsanız TRT her ay sonunda bu verileri kendisi açıklayacak.”

EDİTORYAL BAĞIMSIZLIK TARTIŞMASI!

“Tarafsız olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelten Günaydın, TRT Genel Müdürü Sobacı’nın yanıtını şu cümlelerle anlattı:

“Tarafsızlığı editoryal bağımsızlık ile karıştırmamak gerektiğini söyledi. Erdoğan cumhurbaşkanı olduğu için temaslarını vermek zorundalarmış. Ben de Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak konuştuğu zamanlarla AKP Genel Başkanı olarak konuştuğu anları ayırıp ayırmadıklarını sordum. Örneğin TBMM grup toplantısında partimize adeta küfrederken, ya da mitinglerde bizleri terörist ilan ederken. Haber değeri tartışması da yapıldı ancak orada hızla geri adım attı. Çünkü ‘CHP haber değeri taşıyan işler yapmıyor mu demek istiyorsunuz’ şeklinde tepki verdim.”

"ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI BİR DAKİKA EKSİK VEREBİLİRLER Mİ"

Günaydın, “Sobacı’nın dediğine göre TRT, Özgür Özel kendilerine yönelik eleştirilere başladığında yayından çıkmadı, daha öncesinde yayından çıktı. Söylediğine göre Özel’i sadece 3 dakika ekranda göstermişler. Ben de kendisine ‘TRT Genel Müdürü olduğunuz süre boyunca hiç AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın herhangi bir konuşmasını bir dakika eksik verdiğiniz oldu mu’ diye sordum. Olmadığını söyledi. Bir dakika eksik verirse onu bir dakika o koltukta oturturlar mı” ifadelerini kullandı.

"BÜROKRATLAR ERDOĞAN MASKESİYLE DOLAŞIYOR"

Sobacı’nın şimdiye dek bu konuda TRT’ye pek çok suç duyurusunda bulunulduğu ancak sonuç çıkmadığını söylemesi üzerine “Tabi şimdi siz yargı bağımsız değil diyeceksiniz” ifadelerini kullandığını aktaran Günaydın, “Ben avukatım. Savcılığa suç duyurusu yapılır, savcılık soruşturma yapar. Kovuşturmayı gerekli görürse iddianame düzenler. O andan itibaren yargıç meseleyi ele alır. Kendisine ‘hakkınızda hiç iddianame düzenlendi mi’ diye sordum. Düzenlenmediğini söyledi. Türkiye’de yargı bağımsız değil, bu konuda işlem yapılmamış olması TRT Genel Müdürü’nün vicdana ya da yasalara aykırı davranmadığı anlamına gelmez” diye konuştu.

Günaydın sözlerini şu cümlelerle bitirdi:

“Türkiye’de bürokratlar artık Erdoğan maskesi ile dolaşıyor. Zaten bu hatanın düzeltileceği umuduyla bu görüşmeyi yapmadık. Ama gösterdik ki CHP çok etkin bir izleme yapıyor. İzleme, denetleme, deşifre etme işlemini sürdürecek. Rahat edemeyecekler, bunu bilmelerini istedik.”