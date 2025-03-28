CHP, TMSF'nin kayyum yetkisinin iptali için AYM'ye başvurdu: Türkiye’de hiç kimsenin mal varlığı garantisi yoktur

Yayınlanma: 28.03.2025 - 11:39

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:58

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum atanmasını düzenleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

7539 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıklayan Günaydın, TMSF’ye kayyum olarak atanma yetkisi veren düzenlemenin, şirketlerin mal varlıklarının satılmasına, feshedilmesine ve tasfiyesine olanak tanıdığını belirtti.

Günaydın, düzenlemenin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını vurgulayan Günaydın, mal varlığı güvencesinin ortadan kalktığını söyledi.

Günaydın, şu açıklamlarda bulundu:

"Bu karar, TBMM’den muhalefetin bütün itirazlarına rağmen geçirildi. TMSF, Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmadan şirketlerin Genel Kurul yetkilerini kullanabilecek, mal varlığı değerlerini satabilecek, tasfiye edebilecek. Üstelik, azınlık hissesi sahibinin rızası bile aranmayacak. Bu yasa yürürlükteyken Türkiye’de hiç kimsenin mal varlığı garantisi yoktur. Her türlü mal varlığına kayyum atanabilir, tasfiye edilebilir. Türkiye, hukuksuz bir kayyum rejimini hak etmiyor." .

CHP’nin, bu düzenlemeye karşı mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirten Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı beklediklerini ifade etti.