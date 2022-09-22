CHP'li Gürer Bakan Yanık'a sordu: Kamu görevlilerinin AKP broşürü dağıttığı iddiaları Meclis gündeminde

22 Eylül 2022 Perşembe, 12:12

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP icraatlarına yer verdiği mektubu ve çeşitli broşürlerin ASDEP personeline dağıttırıldığı iddialarıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Gürer, şu açıklamayı yaptı:

“Mektubun girişinde Cumhurbaşkanı ‘21 yıldır hizmet ve memleket aşkı için çalışıyoruz’ ifadesine yer verilmekte, ayrıca ‘…2002’den bu yana sizlerin isteklerini, ihtiyaçlarını, önerilerini dinledik…’ sözleri yer almaktadır. Cumhurbaşkanı sıfatı mektupta yer almasına karşın Cumhurbaşkanı sistemi 2018 yılında başladı. Cumhurbaşkanı olarak hizmetlerini anlatsa son dört yılı anlatılması gerekir ancak mektupta 2002 yılından bugüne yapılan hizmetler ifadesi ile AKP iktidarlarının yaptıklarına işaret edilmektedir. Bu durumda AKP Genel Başkanı sıfatı ile mektubun yazıldığını göstermektedir. Burada Cumhurbaşkanı mektubunda seçildiği süreci değil AKP iktidar olduğu süreci içeren ifadeler kullanarak AKP propagandasını yapmaktadır, kamu görevlilerine de bu propaganda içeren mektup ve diğer materyaller kapı kapı dağıttırılmaktadır. Devlet eli ile parti propagandası olarak köy, kasabalar da çalışmalar başlamış ve sürdürülmektedir.

“MEKTUP İLE SEÇİM PROPAGANDASINI YAPMAK DEVLET ANLAYIŞI İLE ÖRTÜŞMEZ”

Köy ve kasabalarda devlet memuru eli ile dağıtılan mektup seçime yönelik bir çabadır. Devletin fakir fukaraya sağlaması gereken yardımların dahi siyasi bir amaç için kullanıldığı görülmektedir. Mutlaka ihtiyaç sahibi olana yardım sağlanmalıdır. Yoksulluğu bertaraf etmek yerine mektup ile seçim propagandasını yapmak devlet anlayışı ile örtüşmez. Devlet tüm yoksullara destek vermek zorundadır.”

Gürer, Yanık’a şu soruları yöneltti:

“Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında sosyal hizmet uzmanı olarak çalışanların Ulusal Hane Ziyareti diye proje kapsamında AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı ve iktidar icraatlar adına siyasi faaliyete yönelik bildiriler dağıtmak üzere eğitim verilerek hazırlık yapıldığı, siyasi partilerin yapması gerekenlerin memurlar eliyle yapılması için çalışmalar sağlandığı iddiaları vardır. Bakanlığın böyle bir çalışması var mıdır? ASDEP personelinin görevi AKP çalışmalarını anlatmak için mektubu kapı kapı dağıtmak mıdır?”