CHP’li Gürer: Tarımda devrim seçime 1 ay kala mı aklınıza geldi?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:33

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:33

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin tarımsal üretime yönelik sözlerini eleştirdi, tarımda yaşanan sorunların sorumlusu olarak 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarını gösterdi.

Türkiye’nin tarımsal üretimde kendi kendine yeten bir ülke iken AKP iktidarları döneminde ne yazık ki üretimden uzaklaştığını belirten Ömer Fethi Gürer, “21 üründe arz açığı varken bu sayı giderek artıyor. Planlamanın olmadığı, üretenin para kazanamadığı, tüketenin de pahalıya ürün aldığı bir süreçte Bakan Nebati’nin açıklamaları AKP iktidarlarının yaşadığımız sorunlara gerçekçi ve içerik olarak da detaylı ve kapsamlı biçimde yaklaşmadığının somut bir göstergesi oldu” dedi.

“SOĞAN FİYATLARININ BU DURUMA GELECEĞİ GEÇEN YILDAN BELLİYDİ”

Bakan Nebati’nin “Soğanın tarlada çürüdü” şeklindeki sözleri üzerinden, AKP iktidarının tarım politikasını eleştiren CHP’li Gürer, “Bakan Nebati bu iddiasını kamuoyu ile paylaşırken, o çürümeden sorumlu olanın siyasi iktidar olduğunu düşünmedi. Bir yıl üretim çok olup, bir yıl az oyunca bunun planlama eksikliğinden ve o ürünlerin değer bulmamasından kaynaklandığını düşünmedi. Soğanın dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak katma değerli ürüne dönüştürülmesi yapılmış olsaydı bugün soğanın fiyatı bu kadar yüksek olmazdı. Kilosu 30 liraya çıkınca soğandaki sorun konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl Tarlasına gittiğimizde 80 kuruşa mal olan soğanı 60 kuruşa satamayan üreticiler, artık soğan ekmeyeceklerini söylediklerinde, önümüzdeki yıllarda soğanın fiyatının katbekat artacağını da belirtmişlerdi. Çünkü girdi maliyetindeki artışa rağmen soğan değer bulmamış, tarladan soğan toplanamamıştı. Üretici farklı ürün desenine yöneltti. Çünkü üretici ürettiği üründen para kazanmazsa sonraki üretim için arayışı içine girer, çok yüksek ücret beklentisi de olmasa da zarar etmek istemez” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİYE KATKISI YOK”

Üreticinin pahalı ürünlerden para kazandığı noktasının bir yanılgı olduğuna da işaret eden Gürer, “Aracıların eline geçen ürün, tüccarlar vasıtasıyla çiftçiden alınan ürün kademeli olarak rafa yüksek fiyatlarla yansıyor. Bugün soğan 30 lira ise bunu üreten çiftçiye önemli bir katkısı yok” dedi.

“Soğan çürüdü” lafını söyleyebilmenin, bu işte iktidarın yarattığı olumsuzluktan bihaber olmakla doğru orantılı olduğunu belirten CHP’li vekil, “Çünkü üretimi planlayacak olan siyasi iktidardır, bunu planlamadıkça bu sorunlar yaşanır” diye konuştu.

“KİŞİ BAŞI, YILDA 22 KİLO SOĞAN TÜKETİYORUZ”

Yurt dışında 6 kilo olan soğan tüketim miktarının Türkiye’de 22 kiloya kadar çıktığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Çünkü ülkemizde soğanın girmediği yemek yok. 2 buçuk milyon ton olan üretim, zaman zaman 2 milyon 800 bin tona kadar çıktığında bu fazla üretim olarak değerlendiriliyor. Fazla üretimin önemli bir bölümü de çöpe gitti, ihraç da edilemedi. Soğan yetersizliğinde ise Bulgaristan’dan dahi soğan ithal etme noktasına ülkemiz getirildi” şeklinde konuştu.

“SALDIM ÇAYIRA, MEVLA’M KAYIRA”

Bakan Nebati’nin sözlerini, “Mevcut siyasi iktidarın tarıma bakış açısının bir yansıması” olarak değerlendiren CHP’li Gürer, “Tarımda AKP politikası “Saldım çayıra, Mevla’m kayıra!” Eğer doğru planlama yapılsaydı, soğanın fiyatı bu kadar artmazdı” dedi.

“TÜKETİK ALIŞKANLIĞIMIZ DEĞİŞTİ”

1999 yılında 6 buçuk milyon ton olan patates üretiminin nüfusumuz 20 milyon artmasına rağmen bugün 5 milyon 250 bin tona kadar düştüğüne vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bunun bir nedeni tüketim alışkanlıklarımızın değişmesidir. Sayın Bakan et konusunda da ‘kuzu eti daha ucuz olduğu halde kokusundan dolayı’ tüketilmediğini söyledi. Sayın Bakan durum öyle değil. Bugün dana kuşbaşı 310 lira iken kuzu kuşbaşı 340 liradan satılıyor. Şu anda tezgahta koyun eti, dana etinden ucuz değil. Kuzu Pirzola fiyatları 500 liralara kadar dayanmış. Bakan piyasa da fiyatlardanda bihaber. Tüketim alışkanlıklarımız değiştiği için dana eti daha çok kullanılıyor.kırsaldan kentte göçüş ile kent yaşamında kolay,hızlı tüketim hamburger gibi yurt dışı gıda şirketlerinin büyük reklam ve yatırımlarla yaratığı yeni tüketim anlayışının et tercihinde değişkenlikte etkili olduğunu değerlendirmesinde bulundu.

“YEM DE YURT DIŞINDAN GELİYOR”

Koyun varlığında kendi kendine yeten bir ülke olan Türkiye’de sığır açığının kapatılması için ithalata yönelindiğini, ithal edilen hayvanların yem fiyatlarındaki artıştan dolayı, besicilik yapanların süt inekçiliği yapanları hayvanlarını kesime gönderdiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bir düveden ortalama 5 yavru elde ediliyor. Hayvanlar kesime gittiği için yavru elde edilmeyince tekrar zincir koptu ve ithalata yönelindi. Bunda da bir rant olgusu da var. Bu rantı sağlamak isteyenler için ithal büyükbaş hayvancılığın önü açıldı. Mera alanı daraldı. Sürekli sanayi yemi fiyatları arttı. 12 buçuk milyon ton ithal yem yurt dışından geliyor. Saman,yonca,arpa fiyatlar ı artınca gelir gider dengesi bozuldu.Zarar eden oüreticiler hayvanlarını kesime gönderdi. Hayvan varlığı yine azaldı, tüm bunların nedeni siyasi iktidarın beceriksizliğidir” diye konuştu.

“DEVRİM YAPMAK YENİ Mİ AKLINIZA GELDİ?”

Ette, sütte, peynirde, soğanda ve diğer ürünlerde yaşanan her sorunun 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin tarımda yaşanan sorunlara gerçekçi, doğru, çözüme yönelik düzenlemeler getirmemesinden kaynaklandığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Tarım ve Orman Bakanı da çıkmış, ‘tarımda devrim yapacağız’ diyor. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz da devrim yapmak seçime 1 ay kala mı aklınıza geldi, neden bugüne kadar gerekli önlemleri almadınız” diye sordu.

Bakan Nebati’nin açıklamalarının, ülkemizde tarımın içine düştüğün durumun açık itirafı olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Soğanın çürümesinde de et fiyatlarının artmasında da bugün ülkeyi yöneten siyasi iktidarın tarıma çözümsüz yaklaşımının sebep olduğu bilinen bir gerçektir” dedi.

Marulun tanesi 10 lira, biberin kilosu 70 liraya çıkmışsa, sorunun yalnızca soğan üzerinden, et fiyatları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini anlatan CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakanın yaptığı konuşmaların, siyasi iktidarın sorunu kapsamlı olarak değerlendirmeden uzak kaldığının da bir itirafı olduğuna işaret etti.

“BAKAN NEBATİ, TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNDEN BİHABER”

Bakan Nebati’in ‘soğanı konuşmayalım’ şeklindeki sözlerini de eleştiren CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bir eve soğan girmeden yemek yapılmaz. Soğanı konuşmamak demek, Türkiye’nin gerçeklerinden bihaber olmak demektir” diye konuştu.

“SADECE BUZAĞI ÖLÜMLERİ ÖNLENMİŞ OLSAYDI, BU SORUNLAR YAŞANMAZDI”

Yıllardır buzağı ölümlerindeki artışı gündeme taşıdıklarını ancak siyasi iktidarın bu konuda önlem almadığını belirten Gürer, yalnızca buzağı ölümlerinin önüne geçilmiş olsaydı, bugün ülkede et sorununun yaşanmıyor olacağını ifade etti.

“TARIMDA 21 YILDIR GERİYE GİDİYORUZ”

Bakan Nebati’nin tarımsal üretimle ilgili sözlerinin acı tablonun bir itirafı olarak değerlendirilebileceğine vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Türkiye tarımda 21 yıldır geriye gidiyor. Meksika’dan nohut ,Kanada’dan mercimek, Yunanistan’dan pirinç, Bulgaristan’dan soğan, Ukrayna ve Rusya’dan buğday ithal eder boyuta ermişsek, arz açığımız 21 üründen daha fazla ürüne ulaşmışsa, bu durum tarımda geldiğimiz noktayı net bir şekilde ortaya koyabilir” şeklinde konuştu.

“SORUNLAR MİLLET İTTİFAKININ İKTARINDA ÇÖZÜLECEK”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Millet İttifakı’nın iktidarında, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında, özellikle tarla bitkileri, bir yıllık süreçte ekimi gerçekleştirilidğinde, planlama doğru yapıldığında, desteklemeler zamanında verilip uygun taban fiyat belirleyip çiftçinin üretimin içinde olması sağlanır, sorunlar önemli ölçüde çözülür” diye konuştu.

“MAZOTTA ÖTV VE KDV KALDIRILMALI”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mazotta ÖTV ve KDV’nin kaldırılması, 1 yıl önceden taban fiyatların belirlenmesi, ürün deseninin belirlenmesi, yem fiyatlarına müdahale edilerek makul seviyeye çekilmesi gibi uygulamaların, tarımsal üretimde yaşanan sorunları büyük ölçüde çözeceğini de vurguladı.