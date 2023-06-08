CHP'li Gürsel Erol'dan DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'ne sert tepki

Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:33

Güncelleme: 08.06.2023 - 12:35

Milletvekili seçimlerine CHP listelerinden giren Millet İttifakı'nın ortakları DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin Meclis Başkanlığı seçimlerinde CHP adayını desteklemek yerine kendi adaylarını çıkarması tepkilere neden oldu.

AKP ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu. Gelecek ve Saadet Partisi, Serap Yazıcı Özbudun'u Meclis başkanlığına aday gösterdi. DEVA Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise bu durumu sosyal medya hesabından eleştirdi.

Erol şu ifadeleri kullandı:

"Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)"