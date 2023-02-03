CHP'li Gürsel Tekin: ‘Sağlıklı veriyi muhtarlardan alabiliyoruz’

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 06:25

Türkiye’de artık sağlıklı veriyi sadece muhtarlardan alabildiklerini belirten Gülsel Tekin, “Bugüne kadar yedi bölgede muhtarlarımızla toplantı yaptım. Şehirde, memlekette olup bitenlerin verilerini sadece muhtarlıklardan alabiliyoruz. Örneğin kayıp çocuklarla ilgili 5 yıldır veri alamıyoruz. TÜİK verileri kapatmış. İntihar verileri vardı onları kapatmış” dedi.

Görüşmelerde en çok belirtilen sorunun uyuşturucu olduğunu vurgulayan Tekin, “5-6 yıl öncesine göre ise şu anda çok fazla kira ve icra sorunu olduğunu söylüyorlar. İstanbul’da tutunamayanlar tersine dönüş için başvuruda bulunuyor. Sosyal yardım başvurularında da çok artış var” ifadelerini kullandı.

Belli bölgelerde özellikle mültecilerin büyük sorun olduğunu anlatan Tekin, göçmenlerin fabrikada ucuz işgücü olarak çalıştırıldıklarını belirtti. Tekin, şöyle konuştu: “Önümüzdeki günlerde de tekstil atölyelerinde olacağız. Tekstil atölyelerinin yüzde 60’ı, 70’i yine yabancılar ve mülteciler. Bu durum bir de kira maliyeti getirdi. Göçmen ve mülteciler için bir barınma sorunu var. Ne yazık ki yaşadıkları bölgelerde kiralar çok yükseldi.”

“Muhtarlar şu anda en demokratik ve millet iradesiyle seçilen tek kurum” diyen Tekin, “Seçilmiş yöneticiler değil atanmış yöneticiler yönetiyor. CHP iktidarında bunu yok edeceğiz”dedi.