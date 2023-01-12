Muhtar aile hekimini denetleyecek: 'Vesayet denetimi yetkisi'
Nevşehir Ürgüp’te ilçe sağlık müdürlüğünün gönderdiği mesaja göre kaymakamlığın talimatıyla köy muhtarlarının aile hekimlerini denetlemesinin önü açıldı. Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, “Mesajda görülmektedir muhtar aile hekimini denetleyecek, bir sıkıntısı olursa, hemen özel telefonu arayıp şikâyet edecektir” dedi.
Köy ve beldelere sağlık hizmeti götürmek için başlatılan gezici sağlık uygulamasında Nevşehir Ürgüp’te aile hekimliği yapan hekimlere, ilçe sağlık müdürlüğü tarafından mesaj gönderildi. Mesajda, “Aile hekimlerimiz, kaymakamlık talimatı ile mobil hizmet planı kaymakamlığa gönderilecek, akabinde sorun oluştuğunda köy muhtarlarına irtibat telefonu verilecektir” denildi.
Bu durumda denetimin muhtarlara bırakıldığını belirten Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, “Mesajda görülmektedir muhtar aile hekimini denetleyecek, bir sıkıntısı olursa, hemen özel telefonu arayıp şikâyet edecektir” dedi. Durumu “vesayet denetimi yetkisi” olarak tanımlayan Uğur, “Köy muhtarları, anayasanın 127. maddesinde tanımlanan mahalli idarelerden olan ‘köy’ tüzel kişiliğinin başı olup; mahalli idareler İçişleri Bakanlığı’nın denetimi altında bulunmaktadırlar. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık personeli ise idare hukukunda merkezi idare olarak adlandırılan idari teşkilat sisteminin içerisinde yer alır. Bu kişiler, doğrudan doğruya bağlı bulundukları il veya ilçenin vali ve kaymakamının idari hiyerarşik yetkisi altındadırlar. Kaymakamlığın sahip olduğu ‘hiyerarşi yetkisi’ kamu personelinin mesleki yaşantısı ile sınırlıdır. Bu kapsamda kamu personelinin özel yaşam alanına dahil olan ‘telefon numarasını’ paylaşması mümkün değildir” dedi.
İlgili Haberler
- Hekimler 'Özel Hastaneler Yönetmeliği'ni protesto etti: 'Patron sağlık bakanı istemiyoruz'
- Hekimler 'serbest meslek hakkı' için Kadıköy'de buluştu: 'Mesleki bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz'
- İstanbul'daki hekimler Kadıköy'de bir araya geldi: Mesleki bağımsızlık ve serbest meslek hakkımız!
-
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahili skandalında yeni gelişme
- İmamoğlu hakkında yeni dava!
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- İmamoğlu'ndan ihaleye fesat davasına ilk tepki
- Ağır bir yenilgiye uğrayacak!
- 11 Ocak hangi burç? 11 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
- CHP'li Özel 'Soylu hakkında dosya açıklayacağım' dedi
- Akşener'den 'erken seçim' çıkışı, Erdoğan'a seslendi
- Bakan duyurdu: EYT için yeni karar
- Canan Kaftancıoğlu beraat etti