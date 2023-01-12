Muhtar aile hekimini denetleyecek: 'Vesayet denetimi yetkisi'

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 06:10

Köy ve beldelere sağlık hizmeti götürmek için başlatılan gezici sağlık uygulamasında Nevşehir Ürgüp’te aile hekimliği yapan hekimlere, ilçe sağlık müdürlüğü tarafından mesaj gönderildi. Mesajda, “Aile hekimlerimiz, kaymakamlık talimatı ile mobil hizmet planı kaymakamlığa gönderilecek, akabinde sorun oluştuğunda köy muhtarlarına irtibat telefonu verilecektir” denildi.

Bu durumda denetimin muhtarlara bırakıldığını belirten Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, “Mesajda görülmektedir muhtar aile hekimini denetleyecek, bir sıkıntısı olursa, hemen özel telefonu arayıp şikâyet edecektir” dedi. Durumu “vesayet denetimi yetkisi” olarak tanımlayan Uğur, “Köy muhtarları, anayasanın 127. maddesinde tanımlanan mahalli idarelerden olan ‘köy’ tüzel kişiliğinin başı olup; mahalli idareler İçişleri Bakanlığı’nın denetimi altında bulunmaktadırlar. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık personeli ise idare hukukunda merkezi idare olarak adlandırılan idari teşkilat sisteminin içerisinde yer alır. Bu kişiler, doğrudan doğruya bağlı bulundukları il veya ilçenin vali ve kaymakamının idari hiyerarşik yetkisi altındadırlar. Kaymakamlığın sahip olduğu ‘hiyerarşi yetkisi’ kamu personelinin mesleki yaşantısı ile sınırlıdır. Bu kapsamda kamu personelinin özel yaşam alanına dahil olan ‘telefon numarasını’ paylaşması mümkün değildir” dedi.

