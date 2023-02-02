Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek isteyen muhtarlara kaymakamlıklar engel oldu iddiası

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 19:22

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 19:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu muhtarlar ziyaret etmek istedi. İBB’nin Saraçhane’deki binasına ziyarete hazırlanan muhtarlara kaymakamlıklardan resmi yazı gönderildi.

“VAZİFEDEN KAÇMA SAYILIR”

Oda TV’nin haberine göre; 31 Ocak’ta gönderilen yazıda 2022 yılı kamu hizmetlerinin değerlendirileceği, il idaresi kanunun 24. Maddesi gereği toplantıya katılımın zorunlu olduğu belirtildi. Aynı kanunun 40. Maddesine de atıf yapılarak “Toplantı için yapılan çağrıya gelmemek, vazifeden kaçma sayılır” denildi.

2 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00’de tüm ilçelerde toplantı duyurusu yapıldı.

Muhtarların bugün gerçekleştirmeyi planladıkları ziyaret ise ileri bir tarihe ertelendi.