CHP’li Gürsel Tekin’den, 'HDP eleştirileri'ne yanıt

05 Eylül 2022 Pazartesi, 00:11

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna"HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap vermişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Enerji, Milli Eğitim olabilir mi? Buna Gürsel Tekin ‘Kesinlikle olmaz’ diyecektir. Peki, bu bakanlıkları emanet etmeyi reddettiğin HDP’ye neden bakanlık vermeyi düşünüyorsunuz?" diyerek, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise "CHP'liler açıkladı. Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık verilebileceğini çekinmeden açıktan söylüyor. Gürsel, harbi cevap ver. Askerlerimiz mi PKK'lı olacak, polisimiz mi PKK'lı olacak? Hakim, savcılarımız mı PKK'lı olacak? Eğitimleri Kandil'de mi yapılacak?" ifadeleriyle Tekin'i eleştirdi.

CHP’Lİ GÜRSEL TEKİN’DEN YANIT

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise, Melih Gökçek'in paylaşımını alıntılayarak şu açıklamaları yaptı:

Sayın Gökçek, bu ülkede HDP’liler bakan oldu. Onaylayan da Erdoğan‘dı. O dönem polisi PKK’ya mı verdiniz, hakim ve savcıları eğitime Kandil’e mi yolladınız? İşinize gelince öyle devir değişince böyle bir anlayış olmaz. Türkiye’de anayasa var. Bu anayasaya göre hareket edilecek.

Gürsel Tekin, daha sonra Özdağ’ı etiketleyerek şunları söyledi:

Sn. Ümit Özdağ, partisini neye göre kurdu? Anayasa ve yasalara göre. Neye göre milletvekili oldu? Anayasa ve yasalara göre. Millet oyunu kullanır, milletvekili de olur, bakan da olur. HDP için de aynısı geçerlidir. Kimse anayasal, demokratik düzenin üstünde değildir. Siyasi partiler demokratik düzenin ayrılmaz parçasıdır. Siyasi partiler arasında düşünce farklılığı olması da normal. Ama yasal olarak faaliyet gösteren partileri kafamıza göre lanetleyemeyiz, cüzzamlı muamelesi yapamayız. 7 milyona yakın vatandaşımız oy veriyorsa saygı duyacağız.







Bu ülkede esas olan anayasayı ve demokrasiyi savunmak. AKP’nin sabahtan akşama değişen fikirlerine göre birilerini önce övüp sonra gömemeyiz. Esad dün kardeşim, bugün düşman, yarın belli değil. HDP dün çözüm ortağı, bugün terörist. Böyle anlayış olmaz. Bizim ilkelerimiz var. İlkemiz nedir? Laik, demokratik, sosyal hukuk devletine sadakat. Bu ne demek? Kanun önünde eşitlik ilkesi var, masumiyet karinesi var, adil yargılanma hakkı var. Temel haklara saygı göstereceğiz. HDP yasal faaliyet gösteren partidir, AKP hangi hakka sahipse ona da sahiptir.







Terörist bir tanım değil, eğer mahkeme kararı yoksa hakaret ve iftira. Bugün HDP’li Nimetullah Erdoğmuş TBMM Başkanvekili. AKP milletvekilleri de, “Sayın Başkan” diyor, söz istiyor. Meclisi teröristler mi yönetiyor? Böyle saçma sapan bir mantık mı olur? Demokrasi, dinozor önünde fotoğraf çektirmekten biraz daha fazla şey istiyor. Demokrasi öyle bir nimettir ki 6 milyar dolarlık jelibon rezervinden kıymetlidir. O nimete sahip çıkmak, anayasa ve demokrasinin temel niteliklerine sahip çıkmakla mümkün.

Sayın Gökçek, bu ülkede HDPliler Bakan oldu. Onaylayan da @RTErdogan ‘dı. O dönem polisi PKK’ya mı verdiniz, hakim ve savcıları eğitime Kandil’e mi yolladınız? İşinize gelince öyle devir değişince böyle bir anlayış olmaz. Türkiye’de anayasa var. Bu anayasaya göre hareket edilecek https://t.co/T3s5hNGiqn pic.twitter.com/24C1LO8mhg — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) September 4, 2022

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