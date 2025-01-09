CHP'li Halıcı, Roketsan mühendisi Yücel'in ölümünü Meclis gündemine taşıdı

Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:56

Güncelleme: 09.01.2025 - 11:56

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Roketsan'da çalışan mühendis Yusuf Serdar Yücel'in ölümüyle ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, "Yusuf Serdar Yücel’in emekli polis olan babası Ahmet Yücel’in, oğlunun intihar etmediğine, kendisinden bazı sırlar isteyen birileri tarafından öldürüldüğüne yönelik iddiaları araştırılmış mıdır? Bu açıklamalarla ilgili uzman ekipler oluşturulup konunun üzerine gidilecek midir? Roketsan mühendisleri ve devletin güvenliğini ilgilendiren iş ve projelerde çalışan uzmanlar nasıl ve ne şekillerde korunmaktadır? Onlara verilen psikolojik ve güvenlik destekleri nelerdir" sorularını yöneltti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde evinde ölü olarak bulunan Roketsan'ın genç mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in babası Ahmet Yücel, "Oğlum intihar etmedi, infaz edildi. Evladımdan sır istemişler, vermemiş" diye konuşmuştu. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Yücel'in ölümünü TBMM gündemine taşıdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.

"MUTLUYDU İNTİHAR ŞÜPHESİ YARATACAK BİR DAVRANIŞI YOKTU''

Halıcı, önergesinde Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeninin "sodyum nitrat içerek intihar" şeklinde açıklandığını hatırlatarak "Başta babası olmak üzere Yücel’in ailesi Serdar Yücel’in mutlu olduğunu ve intihar şüphesi yaratacak hiçbir davranışını gözlemediklerini söylemiştir. Kamuoyunda yer alan bazı iddialara göre bahsi geçen olayda biyolojik ya da kimyasal yöntemlerle, intihar süsü verilmesini sağlanarak cinayet işlendiğidir. Yazılım mühendisleri kritik sistemleri yönetmekte; balistik füze algoritmaları, rehberlik yazılımları, siber güvenlik protokolleri gibi hayati proje ve işlerde çalışmaktadır. Bu nedenle bu intihar olayı içerisinde birçok soru ve şüphe barındırmaktadır" dedi.

''SODYUM NİTRATA NASIL ERİŞMİŞTİR?''

Halıcı, Bakan Güler'e şu soruları yöneltti:

"Yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in tam ölüm tarihi ve saati nedir? Otopsisi yapılmış mıdır? Yapıldıysa ne zaman ve ne şekillerde yapılmıştır? Otopsi raporu açıklanmış mıdır? Konuyla ilgili kurum içi ve dışı sürdürülen soruşturmalar ne aşamadadır? Yusuf Serdar Yücel’in emekli polis olan babası Ahmet Yücel’in, oğlunun intihar etmediğine, kendisinden bazı sırlar isteyen birileri tarafından öldürüldüğüne yönelik iddiaları araştırılmış mıdır? Bu açıklamalarla ilgili uzman ekipler oluşturulup konunun üzerine gidilecek midir? Yusuf Serdar Yücel bugüne kadar hangi projelerde çalışmıştır? Sürdürdüğü iş ve projeler nelerdir? Kendisinin telefon, mail ve iletişim kayıtları incelenmiş midir? Bu kayıtlarda herhangi bir baskı, mobbing, tehdit veya benzeri bir duruma rastlanmış mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in bina ve ev çevresindeki kameralar incelenmiş midir? Varsa bu incelemelerin sonuçları nelerdir? Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmış mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Yusuf Serdar Yücel’in kendisinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sodyum nitrata nasıl erişmiştir? Böyle bir sipariş verdiğine dair bir kayda rastlanmış mıdır? Varsa bu sipariş ne zaman yapılmıştır? Roketsan mühendisleri ve devletin güvenliğini ilgilendiren iş ve projelerde çalışan uzmanlar nasıl ve ne şekillerde korunmaktadır? Onlara verilen psikolojik ve güvenlik destekleri nelerdir?"