CHP'li İlçe Başkanı'na ölüm tehdidine 'uzlaşma' kararı: 'Yapılan işlemler taraflı'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 13:03

Güncelleme: 27.12.2024 - 13:03

CHP Bitlis Mutki İlçe Başkanlığı, geçen günlerde bir kişinin binalarını basarak ilçe başkanını 'seni yaşatmam' tehdit etmesi, yürütülen süreçte savcının uzlaşma kararı vermesi ve gözaltına alınan CHP Mutki İlçe Sekreteri’ne dair açılan bir soruşturmada adli kontrol kararı verilmesine ilişkin basın açıklaması yayımladı. Açıklamada partiyi tehdit eden ve terörist ithamında bulunan kişi hakkında uzlaşma kararı verilmesine karşın ilçe sekreterine adli kontrol şartı getirilmesi eleştirildi.

''SAVCILIK TARAFLI''

CHP Mutki İlçe Başkanı Evrim Emre Yol’un yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “CHP Mutki İlçe Başkanlığımıza gelerek tehdit, hakaret ve partimize yönelik terörist parti ithamında bulunan Adem Budak isimli şahıs hakkında bu eyleminden kaynaklı Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatlar yapılmıştır. Ancak; konunun Mutki Cumhuriyet Başsavcılığınca ciddi anlamda önemsenmediği, değerlendirmeye alınmadığı ve işleminde hukuksal teminlerde bulunmadığı anlaşılmıştır. 27/12/2024 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan habere ilave olarak şunu ifade etmek istiyorum. İlçemizde birçok hukuksuz iş ve işlemle birlikte iktidar siyasi anlayışların yapmış oldukları hukuksuzluklardan bahsetmek, kamuoyunu bilgilendirmek, yargısal süreçle ilişkilendirmek gibi bir sorumluluğumuzun olduğu bilinci ile talepler ve girişimler yapılmaktadır. Haberde işlemsizliğin ve taraflı olmanın öznesinde işlem yapan Cumhuriyet Savcılığının varlığı görülmektedir.

''TERÖRİST İTHAMINA İŞLEM YAPILMADI''

Cumhuriyet Savcısının konulara ilişkin 2 dosya hakkındaki işleminden bahsetmek istiyorum. Yapılan işlemlerin taraflı, hukuksuz ve partimize yönelik kastın olduğu anlaşılırdır. Partimize baskınla gelerek tehdit, hakaret ve partimize terörist parti ithamında bulunan Adem Budak isimli şahsın eylemleri, tanıklar ve kayıtlar ile suçu sabittir. Hakkında tutuklama tedbiri ve birçok konulu işlem yapılması gerekirken, Cumhuriyet Savcısının herhangi bir öncelikli işlemi olmadığı gibi konuyu zaman ve fırsat verilerek kapatma eğiliminde olduğu, İlçe Başkanlığı olarak konuyu takip ve işlem yapılması talebi yoğunluğu ile ilgili savcı zorunlu olarak uzlaşma istemli bir tehdit iddianamesini hazırladığı, hakaret, partimizi basma, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu siyasi parti olan Cumhuriyet Halk Partisine terörist parti ithamında bulunma eylemine ilişkin herhangi bir işlemi söz konusu olmamıştır. Adeta işlemi ile partimize yönelik suçlara kayıtsız kalmıştır.

''PARTİMİZE YÖNELİK OPERASYON''

Başka bir dosyaya ilişkin olarak şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğine binaen; partimizin yönetim kurulu üyesi ve parti sekreterimize yönelik bir işlemde ise aynı savcının tutum ve işleminden bahsetmek istiyorum. Partimizin üyesi ve sekreterinin adresi, ikametgahı sabit ve bilinir iken göndermiş olduğum belgelerden de anlaşılacağı üzere bir şahıs ile olan sohbetini veya konuşmasını ilgili savcı yasal olmayan dayatma ve suç uydurma maksatlı partimize yönelik olduğu kanaati ile kamuoyunda algı yaratma hesabı ile soyut iddialar sonucu yapmış olduğu işlemin hiçbir hukuksal tanımı bulunmamaktadır. Siyasi hesap ve partimize yönelik bir operasyon olarak görmekteyiz. Örneği görülmemiş bir şekilde yönetim kurulu üyemiz hakkında gece vakti kaçma, gelmeme kastının ve kendi isteği ile bilmediği bir konuya ilişkin emniyet amirliğine alınması talimatı ile üyemize herhangi bir bilgi verilmeden ifadesinin alınmak istenmesi sonucu, sekreterimiz bilmediğim ve tarafıma iletemeyeceğinizi ifade ettiğiniz bir hususta ifade vermemin mümkün olmadığını söyleyerek ayrılması söz konusu olmuştur. Akabinde Cumhuriyet Savcısı hemen sekreterimizin polis nezaretinde gecenin geç vakitlerinde Mutki Adliyesine getirilmesi istenmiş ve ilgili savcı adeta özel mahkeme kurarak soyut iddialardan, mücerret kavramlardan kasıtla sekreterimiz hakkında yasal olmayan ve ispatı bulunmayan iddialar ile işlem tesis etmiş, akabinde mahkeme kurdurtarak adli kontrol işlemi temin edilmiştir. İki dosya arasındaki çelişkiden ve yapılan hukuksuz işlemlerden bahsetmenin en doğru belgelerini ibraz ediyoruz. Partimize yönelik bir eylemin varlığından bahsediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”