CHP’li İlhan Taşcı duyurdu: RTÜK’ten Cumhuriyet TV kararı!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:50

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:02

Verdiği kararlarla sıkça eleştirilen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yine dikkat çeken kararlara imza attı.

Birçok medya kuruluşuna yönelik cezai yaptırımlar uygulamak için harekete geçen kurumun Cumhuriyet’le ilgili verdiği karar dikkat çekti.

Söz konusu kararı Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı duyurdu.

Buna göre, gazetemizin Youtube kanalından lisans başvurusunda bulunması istenildi.

Taşcı’nın duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"http://youtube.com/@CumhuriyetTVtr adresi ile ilgili olarak internet ortamından yayın izni veya yayın lisansı olmadan yayın hizmeti sunulduğu gerekçesiyle yayın lisansı başvurusunda bulunması konusunda uyarılmasına ve 72 saat süre verilmesine karar verildi."