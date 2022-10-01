CHP'li isimlerden Tunç Soyer'e destek

01 Ekim 2022 Cumartesi, 00:17

İçişleri Bakanlığı, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül’de düzenlenen törende yaptığı konuşmayla iktidarın tepkisini çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimi hakkında, üç ayrı dosya için soruşturma izni verdiği ortaya çıkmıştı.

Aylar önce verilen soruşturma izinlerinin belediyeye 28 Eylül’de tebliğ edilmesi dikkat çekmişti.

Tunç Soyer, 9 Eylül'deki törende, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler; gaflet, dalalet, hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar; teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti” demişti.

CHP'DEN TUNÇ SOYER'E DESTEK



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki göstererek “Onca skandala seyirci kalanlar, Tunç Başkanı’mıza 3 ayrı soruşturma açmış. Sel gider, kum kalır. Siz gideceksiniz, Tunç Soyer kalacak. Yanındayım Başkan’ım” dedi.

TORUN: BAŞKAN’IMIZI SİZİN SON ÇIRPINIŞLARINIZA YEDİRMEYİZ



CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı’nın üç ayrı dosyada soruşturma izni verdiği Tunç Soyer’e, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla destek verdi.

Torun’un paylaşımı şöyle:

Bu kadar mı rahatsız oldunuz İzmir’in kurtuluş coşkusundan? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Sudan sebeplerle üç ayrı soruşturma izni verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Tunç Soyer’in yanındayız. Başkan’ımızı sizin son çırpınışlarınıza yedirmeyiz.

ÖZKAN: HİÇ KIVIRMAYIN. BU ZIRVALARI YEMEYİZ, BAŞKAN’IMIZIN YANINDAYIZ

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Tunç Soyer’e, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla destek verdi.

Özkan’ın paylaşımı şöyle:

Bu topraklarda haine ‘hain’ denir. Uyuşturucu kaçakçıları, teröristler ve mafya sokaklarımızda cirit atarken İçişleri Bakanlığı, işi gücü bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Tunç Soyer'e soruşturma izni veriyor. Hiç kıvırmayın. Bu zırvaları yemeyiz. Başkan’ımızın yanındayız.

ÖZTUNÇ: ONLAR, ‘KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ’ DİYEN DELİNİN EVLATLARI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki göstererek “Değerli Başkan’ım Tunç Soyer, onları korkutan bu görüntü oldu. Çünkü onlar, ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyen delinin evlatları. Biz Mustafa Kemal’in evlatlarına ise bu soruşturmalar, Mahzuni Baba’nın dediği gibi, ‘tozlu yol’ gelir” dedi.