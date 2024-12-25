CHP’li Karabat’tan iktidara sert asgari ücret tepkisi: ‘Milletini seven bunu yapmaz’

Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:52

Güncelleme: 25.12.2024 - 16:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 2025 yılı için 2 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin basın açıklaması yaptı. Karabat, “Millete sefalet Saray’a safahat” başlığıyla yaptığı açıklamada, “2025’e girerken Türkiye’nin utanç vesikası. Siz milletimizi sevmiyorsunuz. Milletini seven bunu yapmaz. Milletini seven milletini açlık sınırında bir ücrete mahkum etmez. Milletin birlik ve dirliği sizin umurunuzda bile değil. Milletin birlik ve dirliğini önemseyen milletine bunu yapmaz. Milletinin bir kısmını köleden beter etmez. Kölelerinin bile karnı doyurulur” dedi.

Asgari ücretin söz konusu rakamının “9 milyon insana, ‘size acımıyorum, ne haliniz varsa görün’ demek” olduğunu söyleyen Karabat, “Sayın Tayyip Erdoğan ve onun ruhsuz gölgelerinden başka bir şey olmayan bakanlarına, milletvekillerine sesleniyorum. Hala bir vicdanınız varsa Allah aşkına dinleyin. Bir kulun bile hakkını yemek büyük günah iken siz Asgari ücretle çalışan 9 milyon insanın hakkını yiyorsunuz. Bu günahın altından kalkamazsınız” ifadelerini kullandı.

‘ENFLASYONUN KAYNAĞI PEŞKEŞ ÇEKTİĞİNİZ KAMU GİDERLERİDİR’

Gerçek enflasyonun yüzde 70, kira artışlarının yüzde 65, vergi artışlarının yüzde 44 olduğuna dikkat çeken Karabat, “Faiz giderlerine yaklaşık 2 trilyon öderken asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak ilan etmek yazık değil midir, ayıp değil midir Her şeyi bir yana bırakın, Büyük bir günah değil midir?” diyerek Bakan Şimşek’e “enflasyon böyle engellenmez” mesajı verdi.

Asgari ücretin düşük gösterilmesinin ‘işin kolayına kaçmak’ olduğunu belirten Karabat, “Fiyatlama davranışını hızlıca değiştirmek istiyorsanız gözünüzü Açlık sınırında yaşayan 9 milyon insanın lokmasına değil kamu harcamalarında sürüp giden büyük talana büyük israfa dikin. Enflasyonun kaynağı alın teriyle emeğiyle çalışan 9 milyon insanın lokması değil yandaşlarınıza peşkeş çekmekten bir türlü vazgeçemediğiniz kamu giderlerindedir.

Siz zengini daha zengin yaparken yalnızca fakir fukaranın cebinden zengine servet aktarmıyorsunuz. Aynı zamanda bu ülkenin milli birliğine dirliğine, bu ülkenin huzuruna ve güvenliğine büyük darbe vuruyorsunuz” diye konuştu. Karabat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısına katılarak asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini de vurguladı.