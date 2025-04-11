CHP'li Karadeniz sağlık sistemini eleştirdi: ‘Ne kadar para, o kadar sağlık’

Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:53

Güncelleme: 11.04.2025 - 15:53

Yurt genelinde sağlık hizmetlerinde yaşanan ciddi aksaklıklar, yurttaşların yaşam kalitesini doğrudan etkilerken, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz bu tabloya sert tepki gösterdi. Karadeniz Türkiye genelinde sağlık sisteminin çöktüğünü, buna karşın AKP’nin hiçbir önlem arayışında bulunmadığını, milletvekillerinin önemli bölümünün seçim bölgelerinden gelen feryatlara kişisel çözüm bulma uğraşında olduğunu söyledi. Karadeniz, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmesinde uzun süredir kronikleşen sağlık sorunlarına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı. Karadeniz “Hastaneleri başhekimler mi, yoksa AKP’ye yakın sendikalar mı yönetiyor?” diye de sordu.

‘DENGESİZLİK SAĞLIĞI FELÇ ETTİ’

Karadeniz, son yapılan kura sonuçlarında aralarında seçim bölgesi Sinop’un da bulunduğu birçok Anadolu kentlerine atanan doktor sayısının ihtiyacın çok altında kaldığını, kuraya başvuran birçok doktorun atanamadığını, mevcut doktorların ise istifa ya da tayin yoluyla küçük şehirlerden ayrıldığını vurgulayarak, “Hastanelere başvuran hasta sayısı her geçen gün artarken, doktor sayısı aynı oranda artmıyor. Bu dengesizlik, sağlık sistemini felç etmiş durumda” dedi.

‘SENDİKA GÜCÜYLE BASKI KURULUYOR’

Karadeniz seçim çevresi Sinop’tan örnekler vererek sorunların yalnızca doktor sayısı, fiziki yetersizlikler, tıbbi ya da teknik donanımla sınırlı olmadığını belirterek “Sağlık Türkiye’de sorunlar yumağına dönmüş durumda. Tüm sorunlara bir de AKP’ye yakın sendikalar eklendi. Hastaneleri AKP’ye yakın bu sendikalar mı, yoksa başhekimler mi yönetiyor belli değil” dedi. Hastanelerde iktidara yakın sendikaların siyasi güçlerini kullanarak sağlık personeline baskı yaptığına da dikkat çeken Karadeniz, bu durumun çalışma barışını zedelediğini ve personelin motivasyonunu düşürdüğünü ifade etti. Karadeniz “Doktorlara ve sağlık çalışanlarına uygulanan bu baskılar kabul edilemez. Hastane yönetimi de sağlık sisteminde yaşanan iç sorunlara çözüm üretememektedir. Yönetim, günü kurtarmaya yönelik adımlar dışında kalıcı hiçbir iyileştirme yapmıyor. Bozulan cihazlar onarılmıyor, iç organizasyonda ciddi aksamalar yaşanıyor. Vatandaşlarımız randevu bile alamıyor” diye konuştu.

‘İSTİFALAR KAPIDA’

Önümüzdeki süreçte yeni doktor istifalarının da gündemde olduğunu ifade eden Karadeniz, bu durumun zaten yetersiz olan sağlık kadrosunu daha da zayıflatacağına dikkat çekti. Karadeniz, Sinop’un sağlıkta yaşadığı bu çöküşün artık görmezden gelinemeyecek boyutta olduğunu belirterek, “Yurttaşlarımız her geçen gün sağlık hizmetlerinden daha az faydalanır hale geliyor. Bu tablo, sağlıkta fırsat eşitliğine gölge düşürüyor. Randevu yok, yoğun bakımlar dolu, neresine dokunsanız elinizde kalan bir sağlık sistemi yarattılar. Amaç bu keşmekeşlik içinde yurttaşları özel hastanelere yönlendirmek ve ‘Ne kadar para o kadar sağlık’ politikası ise işte bu konuda AKP gerçekten çok başarılı. Ancak insanlarımız ölüyor ve AKP bunu seyrediyor. Hastanelerde ne başhekimlerin, ne de sağlık müdürlerinin sözü geçmiyor. Sağlığı yönetenler İktidara yakın sözde sendikalar. AKP’yi bir kez daha uyarıyoruz halkın sağlığı ile oynamayın” dedi.