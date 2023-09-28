CHP’li Karakoz: En düşük emekli maaşı 14 bin lira olmalı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:27

Güncelleme: 28.09.2023 - 09:27

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, emekli maaşlarına düzenleme yapılması için AKP iktidarına çağrıda bulundu.

Seçimden sonra iktidarın söylemlerini hatırlatan CHP’li Karakoz, “Temmuz ayında kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen ve yüzde 17,55 zam yapan iktidar; emeklilere sadece yüzde 25 zam yapmıştı. Gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Temmuz’da önce ‘emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini, iyileştirmeler hususunda bakanlarına gerekli talimatı verdiğini ve önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağını’ söylemiş sonra da 21 Ağustos’ta Macaristan ziyareti dönüşünde ‘Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da memnun edecek adımları atacağız’ demişti” ifadelerini kullandı.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EN AZ 14 BİN LİRA OLMALI”

İktidarın bu söylemlerinin üzerinden aylar geçtiğini belirten Karakoz, “Her türlü atamayı, hazine arazi satışlarını, kamulaştırmaları bir gecede kararnameler ile yürürlüğe sokan sayın Cumhurbaşkanı’nın emeklileri bunca zaman bekletmesi kabul edilebilir bir durum değildir” diye konuştu.

Yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği tarihte en düşük emekli maaşının bin 578 lira olduğunu ve o gün o emekli maaşıyla 8.2 gram altın alınabildiğinin altını çizen CHP’li Karakoz; “Bugün ise en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira ve sadece 4.3 gram altın alınabiliyor. Emeklinin kaybı 3.9 gram altındır. Sırf altın gramajını değerlendirip onun üzerinden bir maaş belirlenmiş olsa bugün en düşük emekli maaşı 14 bin 169 TL olurdu” vurgusunu yaptı.

Evrim Karakoz; “Emekli maaşları asgari ücret karşısında da hızla eriyor. Bugün 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı, 11.402 lira olan asgari ücretten yüzde 52 oranında daha az. Emekli maaşları sadece altın fiyatları karşısında değil, asgari ücret karşısında da erimektedir” sözlerini kullandı.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETTEN YÜZDE 52 DAHA AZ”

2001 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 51,42 daha fazla olduğunu ve emekli maaşlarının ilk defa 2016 yılında asgari ücret karşısında 2.84 gerilediğini hatırlatan Karakoz; “O tarihten buyana emekli maaşları hep asgari ücretin gerisinde kaldı. Bugün gelinen noktada 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı; 11.402 TL olan asgari ücretten yüzde 52,3 daha azdır. Emekli maaşları özellikle 2016 yılından bu yana asgari ücret karşısında erimiştir. Emekliler büyük mağduriyet yaşıyor. En düşük emekli maaşını alan 9 milyon civarındaki emeklinin maaşına, Temmuz ayında hiç zam yapılmadı. AKP iktidarı verdiği sözleri unutmasın ve emeklilerin maaş beklentilerini karşılayacak çalışmayı hemen meclise getirsin. Tüm partilerin ortak görüşü ve kararıyla meclisin açıldığı ilk hafta emeklilerimizi mutlu eden çalışmayı meclisten çıkartalım” çağrısını yaptı.