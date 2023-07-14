CHP’li Karakoz’den Bakan Yumaklı’ya pamuk önergesi

Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:39

Güncelleme: 14.07.2023 - 15:39

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, hem Aydın’da yaptığı ziyaretler hem de TBMM’de misafir ettiği Aydın Ziraat Odaları Başkanları ile yaptığı görüşmeler sonunda Pamuk üreticisinin sorunları ve destekleme primleriyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

“PAMUK STRATEJİK BİR ÜRÜNDÜR”

Pamuğun “Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler” grubunda buğdaydan sonra ikinci büyük hasılaya sahip olduğunu ifade eden CHP’li Karakoz, yarattığı katma değer ve istihdam olanakları açısından da ülkemizin ekonomisine gelir sağlayan stratejik bir üründür. Buna rağmen maliyetlerin çok yüksek oluşu ve destekleme fiyatlarının yetersizliği en önemli sorunlarımızdan birisidir” dedi.

PAMUK DESTEKLERİ ARTTIRILMALIDIR

13 Temmuz 2023 itibariyle 1 dekara atılan gübre maliyeti yaklaşık 863 lira, ilaç maliyeti 272 lira, işçilik yevmiyesi en az 1.500 lira ve mazot maliyeti ortalama 25 litre yani 673 liradır diyen ve 1 kilo pamuğun üretim maliyetinin de 19-20 lira civarında olduğunu hatırlatan CHP’li Karakoz; “maliyetler ve destekleme primleri karşısında çaresiz kalan üretici pamuğunun kilosunu 18 lira ile 19 lira 60 kuruş arasında değişen fiyatlarda satıyor. Dolayısıyla artan üretim maliyetleri karşısında üreticinin desteklenmesi adına dekar başına verilen 250 TL’lik mazot desteği en az 375 TL’ye; 21 TL olan Gübre desteği en az 300 TL’ye ve 1 lira 60 kuruş olan fark ödemesi desteği de 6 TL’ye yükseltilmelidir” çağrısını yaptı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği sorular şöyle: