CHP’li Karasu, Bakan Uraloğlu’na Ajet’i sordu

Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 11:00

CHP’li Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, THY’nin alt markası AnadoluJet’in, 2023 yılı Kasım ayında “pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek” amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulan “Ajet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi” altında devam ettiğini anımsattı. Bu girişimin ardından 12 Mart’ta Ajet’in bilet satışlarına başladığını dile getiren Karasu, “Bu gelişmeler yaşanırken, 3 Şubat 2017 tarihinden bu yana sermayesinin yüzde 49.12’lik payı Varlık Fonu’nda olan Türk Hava Yolları’nın bir süre sonra satılacağı ve Anadolu Jet’i ‘kaptırmamak’ adına ayrı bir şirket haline gelme sürecinin işletildiği havacılık sektöründe dile getirilmektedir” dedi. “Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki THY’nin satışa çıkarılmaya hazırlandığı iddiası doğru mudur? Doğru değil ise iddiaların kaynağı nedir?” diyen Karasu, Uraloğlu’nun şu soruları yanıtlamasını istedi:

“AJet olarak devam kararı alıan şirketin envanterine kayıtlı kaç adet uçak bulunmaktadır? Ajet'in uçakları arasında THY’den devredilenlerin sayısı nedir? AJet’in ismi nereden gelmektedir? ‘Anadolu’ isminden vazgeçilmesinin gerekçesi nedir? AJet isminin ve yeni şirketin kurumsal logosu için herhangi bir reklam ajansı ile bir anlaşma yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu firmanın adı ve anlaşmanın içeriği nedir? Ne kadar ödeme yapılmıştır? Ajet bünyesinde personel THY’den mi geçmiştir, yoksa dışarıdan mı alınmıştır? Ajet dışarıdan, üçüncü kişilerden herhangi bir hizmet satın almakta mıdır, alıyor ise bunun karşılığı olarak ne kadar ödeme yapılmaktadır? THY'nin son bir yılda ve Ajet’in kurulduğu tarihten önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan toplam tanıtım ve reklam bütçesi ne kadardır? AJet kurulmasından bu yana hangi belediyelere ait billboard ve reklam panolarını kiralamıştır? Sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere bu kiralamalara yapılan ödeme ne kadardır?”

‘Hani nerede milliyetçiliğiniz’

Karasu, 14 Ağustos 2005 tarihinde Atina’da düşen Helios Airways adını taşıyan, ancak daha sonra adını Ajet olarak değiştiren, ilerleyen yıllarda da faaliyetlerini sonlandıran Güney Kıbrıs Rum Kesimi Havayolu firmasıyla aynı adın verilmesine de tepki gösterdi. Bu durumun tesadüf olup olmadığını soran Karasu, “Şirkete isim verilmeden önce herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? AJet’in Güney Kıbrıs Rum Kesimi Havayolu’nun düşen uçağından sonra adını değiştiren bir havayolu ile aynı adı taşımasından utanmıyor musunuz? Hani Nerede sizin milliliğiniz, nerede sizin milliyetçiliğiniz” dedi.