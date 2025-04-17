CHP'li Karasu'dan 'eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu' açıklaması: Gerekli önlem alınmadıysa kazaların yaşanması kaçınılmaz olur

Yayınlanma: 17.04.2025 - 15:22

Güncelleme: 17.04.2025 - 15:22

Avrupa’da ilk kez, İstanbul Havalimanı’nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, aynı anda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış operasyonu sağlayacak bu uygulama için alınan önlemlerin ve verilen eğitimlerin açıklanmasını istedi.

Uygulamanın tüm boyutlarıyla ele alınarak sağlam bir planlama yapılması, tüm eğitim ve talimatların eksiksiz hazırlanması, insan kaynağının en yüksek donanımla doğru ve etkin yönetilmesinin mutlak ve çok gerekli olduğunu vurgulayan Karasu, “Uygulama ülkemiz ve havacılık sektörü adına sevindirici olmakla birlikte, tüm boyutlarıyla ele alınarak sağlam bir planlama yapılması, tüm eğitim ve talimatların eksiksiz hazırlanması, insan kaynağının en yüksek donanımla doğru ve etkin yönetilmesi açısından da çok önem taşıyor. Operasyonu icra edecek hava trafik kontrolörlerinin simülatör eğitimlerinden, havaalanın konumuna kadar pek çok konu başlığı bazı riskleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla, tüm eğitim ve uygulama talimatlarının eksiksiz hazırlanması, insan kaynağının en yüksek donanımla doğru ve etkin olarak yönetilmesi gibi unsurların çok büyük önemi bulunuyor. Aksi takdirde kazaların yaşanması kaçınılmaz olacaktır” uyarısında bulundu.

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan “Eğitim verilen merkezin donanımları günümüzün modern koşullarına uygun mudur? Donanımlar en son ne zaman yenilenmiştir? Eğitimler kim ya da kimler tarafından ne zaman verilmiştir?” sorularına yanıt istedi.