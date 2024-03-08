CHP'li Karasu'dan 'pancar kotası' tepkisi

Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:11

Güncelleme: 08.03.2024 - 15:11

1956 yılında hizmete açılan Erzincan Şeker Fabrikası, 2018 yılında Albayrak Grubu tarafından alındı. Mayıs 2019’dan itibaren SUKKAR markasıyla şeker üretimine başlanmış olan firma, üreticileri mağdur edecek bir açıklama yaptı. Firmadan üreticilere gönderilen kısa mesajda 2024-2025 kampanya yılında şirketin, üretim alanlarında ekim taleplerinin arttığı ve ekim taleplerini karşılayamayacakları ve bu nedenle de Hafik bölgesine pancar kotası verilemeyeceği ifade edildi. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“ Değerli üreticilerimiz, 2024-2025 kampanya yılında Şirketimiz Fabrikaları üretim alanlarında şeker pancarı ekim taleplerinin aşırı artması nedeni ile Hafik bölgesi şeker pancarı ekim taleplerini karşılayamayacağımız sonucu ortaya çıkmıştır. Şeker Fabrikaları pancar ekiminde önceliği kendi ekim sahalarına vermek zorunda olduğundan dolayı Hafik bölgesine pancar kotası verilemeyeceğini üzülerek belirtir bol kazançlı, sağlıklı seneler dileriz”

CHP'li Karasu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu duruma sert tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı göreve davet eden Karasu, “Her fabrika bir kaledir" dedik, sattılar! Ey yetkililer, üreticinin feryadını duyuyor musunuz? Şov yapmayı bırakın da çıkın iki çift laf edin! Kaleleri satan, vatanı da satar” dedi.