CHP’li Karasu’dan TÜRASAŞ tepkisi: 'Giderayak kadrolar dolduruluyor'

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:48

CHP PM Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü’nde 38 kişilik kadroya keyfi atama yapıldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karasu iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Önergesinde, “İktidar giderayak kadroları yandaşlarıyla dolduruyor” diyen Karasu, “Tüm kurumlarda işe alım süreçlerinde büyük usulsüzlükler yaşandığını biliyoruz” şeklinde konuştu. Karasu, “Seçim yaklaştıkça kamuda tüm kadrolara panikle alımlar yapılıyor. TÜRASAŞ, 38 kişilik alımda İŞKUR’la dahi temas kurmadan hareket etti. Sivas’ta binlerce genç iş beklerken yine hak, hukuk çiğnendi. TÜRASAŞ Bölge Müdürü Atanur Karadağ’ı bu iddiaları cevaplamaya çağırıyorum. İddialar gerçeği yansıtmıyorsa tüm alımlar iptal edilmeli ve teamüllere uygun olarak yeniden yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Karasu, Adil Karaismailoğlu’na yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- TÜRASAŞ’ta işe alım süreciyle ilgili ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmakta mıdır?

2- İddialar gerçeği yansıtıyorsa konuyla ilgili bakanlığınız tarafından herhangi bir soruşturma yapılacak mıdır?

3- İşe alım için evraklarının teslim edildiği iddia edilen 38 kişi hangi kriterlere göre seçilmiştir.

4- Bölge müdürlüğü işe alım için İŞKUR’la temasa geçmiş midir?