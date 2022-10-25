CHPli Kılınç'ın 'uyuşturucu girdabında' dediği Esenler'de operasyon
Esenler'de bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 300 bin uyuşturucu hap, 11 bin lira, 2 cep telefonu ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim Salı günü saat 19.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi Giyimkent Caddesi'nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 300 bin uyuşturucu hap ile 11 bin lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.Y. (48) polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CHP'Lİ KILINÇ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
AKP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak nitelendirilen Esenler ilçesine ilişkin uyuşturucu gerçeğini geçen haftalarda CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç dile getirmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı “Öbek Çalışması” kapsamında ilçede ev ziyaretleri yapan Kılınç, ilçenin uyuşturucu girdabında olduğunu belirterek "10 günde üç çocuğuyla evinde açlık çeken bir anneyle de karşılaştım; uyuşturucu bağımlılığından sonra uyuşturucu satıcısı haline gelmiş ve oğlu cezaevinde olduğu için acı çeken anne babayla da karşılaştım" demişti.
İlgili Haberler
- Bahçeli, yandaş medyanın 'uyuşturucu' provokasyonuna sahip çıktı: 'Meğer İBB çok çalışıyormuş'
- Soylu'nun uyuşturucu operasyonu açıklamasına tepki: Yeri ve saati söylemediği kaldı!
- CHP'li Yüksel Mansur Kılınç'tan AKP'li Göksu'ya sert tepki: 'Esenler yoksulluk ve uyuşturucu girdabında'
-
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- 90'lı yıllara damga vuran isim yaşamını yitirdi
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
- Doğrudan gol oldu!
- İngiltere'deki siyasi kriz sterlini kötü etkiliyor
- İç çamaşırına kadar soyup...
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı