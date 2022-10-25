CHPli Kılınç'ın 'uyuşturucu girdabında' dediği Esenler'de operasyon

25 Ekim 2022 Salı, 10:29

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim Salı günü saat 19.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi Giyimkent Caddesi'nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 300 bin uyuşturucu hap ile 11 bin lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Y. (48) polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CHP'Lİ KILINÇ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

AKP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak nitelendirilen Esenler ilçesine ilişkin uyuşturucu gerçeğini geçen haftalarda CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç dile getirmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı “Öbek Çalışması” kapsamında ilçede ev ziyaretleri yapan Kılınç, ilçenin uyuşturucu girdabında olduğunu belirterek "10 günde üç çocuğuyla evinde açlık çeken bir anneyle de karşılaştım; uyuşturucu bağımlılığından sonra uyuşturucu satıcısı haline gelmiş ve oğlu cezaevinde olduğu için acı çeken anne babayla da karşılaştım" demişti.