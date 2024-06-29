CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltına alındı!

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 23:30
CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltına alındı!
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Edinilen bilgiye göre, önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

BAŞKAN DA GÖZALTINA ALINDI

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alındı.

Dönmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.


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