CHP’li kurmaylar Özel’e yapılan saldırıyı MYK’de masaya yatırdı, mücadele mesajı verdi: ‘Teslim olmayacağız’

Yayınlanma: 06.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2025 - 07:45

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Özel’e İstanbul’da yapılan fiziki saldırıyı değerlendiren CHP kurmayları, yaşananların siyasetteki son dönemde yükselen gerilimden bağımsız olmadığını belirtti.

CHP’nin, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından bu yana mitinglerle ve eylemlerle bir ivme yakaladığını kaydeden kurmaylar “CHP ne zaman bir ivme yakalasa genel başkanlarına saldırı olur. Toplum provake edilmeye çalışılır. Bu provakasyonla da insanlar kutuplara bölünür. Bu saldırı için doğrudan iktidarı suçlamayız. Ama kutuplaşmadan faydalanan, dilini buna göre ayarlayan, oyunu bu yöntemle korumaya çalışan ve bu tip saldırıların zeminini oluşturan bir iktidar olduğunu da inkar edemeyiz” dedi.

Bu kapsamda MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Özel’in ve CHP’nin adını anmadan yaptığı kınama paylaşımına dikkat çeken kurmaylar, “Erdoğan’ın geçmiş olsun telefonu önemliydi. Ama Bahçeli’nin mesajı hâlâ ayrıştırıcı bir üslupta. İktidarın gerçekten barış derdi olsa paylaşımı böyle yapmazdı. Yakın zamanda Öcalan’ı adıyla anan biri CHP genel başkanını da isim vererek anabilirdi. Karşımızda siyasi varlığını kutuplaşmayla sürdürmeye çalışan bir iktidar ve özellikle MHP var. Biz bu dile teslim olmayacağız” diye konuştu.

‘SÜRECE MESAJ OLABİLİR’

Saldırının Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi sırasında yapılmasının da tesadüf olamayacağını vurgulayan CHP’liler “Böyle saldırılar için kullanışlı aparatlar seçilir. Bu sefer de geçmişi karanlık biri bulundu ve ona yaptırıldı. Bu, adı konmayan çözüm sürecine yönelik de bir hamle olabilir. Çünkü genel başkanımız sürece destek oluyordu ama keskin çizgileri de vardı. Kürtlerin iktidara ve sürece duyduğu güvensizliği dile getiriyordu. Şeffaflık ve samimiyet istiyordu. ‘Mesele sadece Erdoğan’ın adaylığı olan bir anayasa pazarlığına dönmemeli’ diyordu. Bu da sokakta karşılık buluyordu. Saldırının yeri ve zamanında bu tutumun etkisi olabilir” dedi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

“Olayda koruma zaafiyeti mi var?” tartışmalarını da değerlendiren kurmaylar “Genel başkanımız halktan çekinmiyor, daha çok bir arada olmak istiyor. Bu nedenle kendisi de halka arasına girilmesini istemiyor. Ancak elbette makam aracının otoparka alınmaması gibi bir durum da var. Bunların hepsinin araştırılmasında takipçi olacağız” yorumunu yaptı.

Bundan sonraki sürece ilişkin de konuşan kurmaylar “Hiçbir programımızı aksatmayacağız. Hatta genel başkanımız İstanbul’dan Ankara’ya geldiğinde yaptığımız karşılama için ‘Buna bile gerek yoktu’ dedi. İnsanlar merak ettiği için gelmişti ama olayın büyümesini istemiyor. Aynen programlarına devam edecek. İl başkanlarımız bugün ortak imzayla bir açıklama paylaşacak. Çarşamba günü Beyazıt’ta olacağız. Cumartesi günü Van’dayız. Soma Katliamı’nın yıldönümünde de Soma’da olacağız. 19 Mayıs’ta ise büyük İzmir Mitingimiz var. Tempomuzu kesmeden, dilimizi çirkinleştirmeden yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN YANIT ARADIĞI SORULAR

CHP kurmayları ve milletvekilleri, bir yandan bu saldırının gündemlerini değiştirmeyeceğini söylerken bir yandan da saldırıyla ilgili soruşturmayı takip ettiklerini ve yanıtlanması gereken sorular olduğunu belirtiyor. Partililer olayla ilgili şu soruların açığa çıkarılmasını istiyor yöneltiyor:

-Saldırgan neden örgütlü suçlar bürosuna gönderilmedi?

-Yemek kartı için başvuran biri nasıl apart oteli karşılayabiliyor?

-Soruşturma derinleştirilecek mi yoksa örgütsüz ve tesadüfi bir olay olarak mı sunulacak?

-Siyasetin yoğun katılım sağladığı bir cenazede nasıl böyle bir tedbirsizlik olabilir?

- Özgür Özel’in aracının otoparka alınmasına neden izin verilmedi?