CHP'li Mahmut Tanal: Oy avcılığı için 'Megri megri' geri döndü...
CHP'li Mahmut Tanal, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir etkinlikte "Megri megri" şarkısının söylenmesine tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı. Buluşmada sanatçı İbrahim Tatlıses, "Megri megri" şarkısını seslendirdi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medya hesabından "Megri megri" parçasının söylenilmesine tepki gösterdi. Tanal paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:
"Oy avcılığı için "Megri megri" geri döndü..."
Oy avcılığı için "Megri megri" geri döndü... #Seçim #Şanlıurfa pic.twitter.com/NwEKnHlv1r— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) December 4, 2022
NE OLMUŞTU?
16 Kasım 2013'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani Diyarbakır'da buluşmuştu. Mitingde Şivan Perwer ile İbrahim Tatlıses, konuşmaların ardından "Megri megri" şarkısını söylemişti. Şarkı sırasında Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı.
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