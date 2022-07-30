CHP'li Mahmut Tanal: "Usulsüzlüğe imza atarak hazine arazilerini ele geçirenlerden, söz konusu hazine arazilerini kurtaracağız"

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:03

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde AKP’li siyasetçilerin hazine arazileri hakkında usulsüz işlem yaptığını ileri sürdü.

Tanal, memleketi olan Şanlıurfa’dan bir yurttaşın; “Şanlıurfa Akçakale Aşağı Beğdaş Mahallesinden size sesleniyorum yardımınıza ihtiyacım var. AKP milletvekilleri hazine arazilerimiz reform beklerken AKP milletvekilleri tarlalarımızı gizli pazara çıkarmış para karşılığında hakkımızı başkalarına peşkeş etmeye çalışıyorlar. Yardımınıza ihtiyacımız var” mesajını paylaştı.

1- UYARIYORUZ!



Şanlıurfa'da, özellikle de #Akçakale ilçesinde AKP'li siyasetçilerin ve yakınlarının değerli hazine arazilerine, tarımsal amaçlı kullanılan hazine arazilerine dadandığı, göz koyduğu yönünde yoğun şikayet alıyoruz.



Tüm ilgili kurumları, yetkilileri uyarıyoruz! pic.twitter.com/GsV26gXtql — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) July 29, 2022

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: