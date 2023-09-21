CHP’li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in aracına silahlı saldırı
Elazığ Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobiline kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Elazığ Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobili kurşunlandı.
Olay, gece saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi Beylerbeyi Sokak'ta meydana geldi. Elazığ Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi ve Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Cafer Yeşil'in park halindeki içinde kimsenin bulunmadığı otomobiline 2 el ateş edildi.
İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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