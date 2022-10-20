CHP'li Mehmet Güzelmansur açıkladı: Suriyeli seçmen sayısı yüzde 85 arttı!

20 Ekim 2022 Perşembe, 12:33

Cumhuriyt Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, TBMM'deki konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Güzelmansur, yabancı düşmanlığı ve milliyetçi duyguları şahlandırma niyetinde olmadığını belirtirken şunları söyledi:

SURİYELİ SEÇMEN SAYISI 24 BİNE ÇIKTI

“İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık iki ay önce yapılan açıklamaya göre ülkemizde oy kullanacak Suriyeli seçmen sayısı 120 bin olarak açıklanmıştı. İlk anda 58 milyon seçmeni olan Türkiye'de 120 bin Suriyeli seçmen etkisiz bir rakam olarak görülebilir ancak önemli olan, bu Suriyeli seçmenlerin nerede kümelendikleridir.

120 bin Suriyeli seçmenin 24 bini, yani yüzde 20'si Hatay'dadır. 2019 yerel seçimlerinde Hatay'daki Suriyeli seçmen sayısı 13 bindi, şimdi olmuş 24 bin, yani artış yüzde 85. Hatay'daki Türk seçmen sayısı artışı ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 5. Türk seçmen sayısı yüzde 5 artarken, Suriyeli seçmen yüzde 85 artıyor. Bu artış hızı böyle devam ederse beş on yıl sonra, Hatay'daki seçimlerde ne olacağını kimse kestiremez. Bu, Türkiye için de Hatay için de bir risktir.”

4 ADIMDA GERİ DÖNÜŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı 4 aşamalı formüle dikkat çeken Güzelmansur, formülleri şu şekilde sıraladı:

“1) Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak, bir an önce diplomatik ilişkiler kurarak, merkezî yönetimle barış yapacağız ve karşılıklı büyükelçiler atayacağız.

2) Suriyeliler ülkelerine döndüklerinde can ve mal güvenliklerini garanti altına almak için yine Suriye merkez yönetimiyle ama bu sefer Birleşik Milletlerin de devrede olduğu bir protokol yapacağız.

3) Bu insanlar ülkelerine döndükleri zaman eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını garantileyeceğiz. Bunu da Avrupa Birliğinden alacağımız fonlarla, bizim müteahhitlerimizin Suriye'de yapacağı evlerle, yollarla, hastanelerle, okullarla, kreşlerle sağlayacağız.

4) Suriyelilerin ülkelerinde iş sahibi olmalarını garantileyeceğiz. Ülkemizin girişimcilerini Suriye'de yeniden fabrikalar kurma konusunda teşvik edeceğiz; böylece Suriyeliler işe, aşa kavuşacak.”