CHP'li Mehmet Güzelmansur'dan Hataylı seçmene çağrı: '10 gün önceden gelin'

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 04:35

Depremlerin ardından desteğin en geç ulaştığı kent olan Hatay’da yurttaşlar yakınlardaki illere geçici olarak göç etmek zorunda kaldı. Farklı illere yayılan nüfus, yaşamın yavaş yavaş normal akışına girmesiyle birlikte doğup büyüdüğü topraklara geri dönmeye başladı.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay’da yaptıklarını ve yapmayı planladıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Güzelmansur, “Oy kullanacakların 10 gün önceden gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

BİRLİKTEN GÜÇ ALIYORLAR

Hataylılar kendi kaderlerine terk edilmiş görünüyor. CHP olarak sahada mısınız?

67. gündeyiz hâlâ insanlar çadır diye beni arıyor. Seyyar tuvalet yok hâlâ. Gece 100- 200 metre yürüyorsunuz tuvalet ihtiyacınız için. Dün Kırıkhan’daydım. Orada 500- 600 kişiye üç dört tuvalet düşüyor. Hatay, UNESCO tarafından ilan edilen dünyanın 26 gastronomi kentinden biriydi. Hatay’ın ruhunun sönmesine izin veremeyiz.

Neden insanlar çadır kentte yaşamak istemiyor?

Buradaki kültür hiçbir yere benzemez. İnsanlar komşularıyla aile gibidir. Uyandığında yanında komşusunu görmek istiyor. Bu yüzden oturduğu bina yıkılmış olsa bile, onun arazisi veya yakınında bir yerde çadırda kalmak istiyor.

Her bahçeye çadır kuramazsınız ki? Çadır kentlerde yaşamayı seçmek hayatı daha kolaylaştırmaz mı?

Çadırkentte hiç tanımadığı bir insanın yanına koyduğunuz zaman kendini depremzede olarak görüyor. “Beni bir daha öldürmeye çalışıyorsunuz” diyor. Şu anda bile çadır kentlerin yüzde 50’si boş. Bu Hataylı ruhunun bir göstergesidir.

(Mehmet Güzelmansur)

Hataylılar’ın geri gelmesi için sebepleri olmalı. Önümüzde ilk aşama seçim. Bunun için nasıl bir çalışma başlattınız?

Öncelikle hangi ilde kaç tane hemşerimiz var, kaç kişi hangi kentten gelecek? Ulaşıma ihtiyacı olan kaç kişi var, bunları belirliyoruz. YSK’nin 15 Şubat’taki seçmen listesi 1 milyon 146 bin. Deprem olduktan sonra, 20 Mart’ta 1 milyon 86 bine düştüğünü görüyoruz seçmen sayısının. Bir kısmı yaşamını yitirdi, bir kısmı gittiği şehirlere ikametgâhını aldırdı. 300 bin kişi oy kullanmaya gelecek. Kimisi köyde akrabalarında kalacak, kimisine çadır dağıtılacak, hizmet sunulacak. 10 gün önceden gelmelerini istiyoruz.

Neden 10 gün önce gelmelerini istiyorsunuz?

10 gün önceden başlayacağız çünkü şehrin trafiği kaldıramaz. 300 bin kişiyi aynı gün nasıl getireceksiniz ki? Bugün Türkiye’nin her bölgesinde otoyol var. Ama Belen’den sonra otoyolu kesiyorsunuz. 1200 km otoyol yapan 38 km’yi niye yapmamış? Biz deprem günü 4 saat Antakya’ya giremedik. Hataylı bunu hak ediyor mu? Belen yolu kapansa, dağdan taş düşse nasıl geçecek insanlar? 1967’de çizilen yolu kullanıyoruz hâlâ. Hatay vergi toplamada Türkiye’de 7. sırada. Ama Hatay’a yapılan yatırımın toplanan vergiye oranı 79. sırada. Dünyanın hiçbir yerinde stadyum, devlet hastanesinden önde gelmez. Maç olduğu gün hastalanmayalım, stadyum yüzünden yollar tıkanıyor. Ovanın ortasına hastane yapılmaz dedim. Orası bataklık dedim, dinlemediler. Beş yıllık hastaneydi, çöktü.

Buraya gelip oy kullanacak kişi kaldığı kentteki koordinasyon merkezinizi mi arayacak?

Evet. Şimdi komite kuruluyor. Yakında açıklayacağız. Muğla’da, Mersin’de, Ankara’da ayrı bir komite var. Hatay’a oy kullanmaya gelecek vatandaşlarımızın kayıtlarını çıkarmaya çalışıyoruz.

15 Mayıs sabahı iktidar olduğunuzu varsayarsak, Hatay’a can vermek için projeleriniz nedir?

Hatay’ı yeniden inşa etmek. Çok farklı bir demografik yapımız var. İnsanlar diyor ki; “Yardıma gelmediler, yıkmaya geldiler”. Her yer moloz kamyonu... Deprem bile bizi bölemez, bunu ispatlamak istiyoruz. Hatay’da esnaf kalmadı, sanayi sitesi, küçük sanayi sitelerimiz, tamamen yok oldu. Bunların tekrar var olması için devletin sürdürülebilir bir teşvik politikası olması lazım. Çünkü istihdam yok şu an Hatay’da. Hatay’da şu an bir restoran, bir lastikçi bile açık değil. Bir de Antakya insanı gururludur. Kimseden para isteyemez, kimseden para dilenemez. Ama çok çalışkanız.

SAHİLDE MOLOZ DAĞI

Kontrolsüz yıkımın yarattığı toz, şehri sarmış. Elektriğin ve suyun hâlâ verilemediği şehirde yüzlerce moloz kamyonu, gidip geliyor. Antakya’nın yeni yerleşim bölgesi olarak bilinen, lüks dairelerin alıcı bulduğu 75. Yıl Bulvarı korku filmini andırıyor. Hayalet şehirde moloz kamyonlarının yarattığı trafik dikkat çekici. Moloz yüklü kamyonların peşine takılıyorum. Dünyanın en uzun ikinci sahiline, 17 km’lik Samandağı sahiline geliyorum. Mileyha Kuş Cenneti olarak bilinen, Samandağ sahilindeki sulak havzada adeta bir moloz dağı yükseliyor! 100 metre ötesinde çadır kent kurulmuş. Onun yanında ise Sahra Hastanesi var! Ve tam karşısına bir konteyner kent inşa ediliyor… Akıldışı!

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Biz bu haberi yayına hazırlarken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Tekelioğlu’nu aradı ve Samandağ’daki molozlar konusunda yapılanları anlattı. Birpınar, “Bize gösterilen alan orası olduğu için molozları döktük, sonra yanlış olduğunu anladık. Betonla demiri ayrıştıracağız ve molozları 2 ay içinde kaldıracağız. Zaten konteyner kent de oraya kurulmayacak” dedi.

Armutlu’da çadırda annesiyle hayata tutunmaya çalışan küçük kıza soruyorum: “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” Cevabı kalplerimize dokunuyor: “Abla olmak istiyorum. Çünkü ablalar bize yardım getiriyor.”