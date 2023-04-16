'Hatay’a uçuşların seçim sonrasına kadar durduruldu' iddiası: THY'den açıklama geldi...

Yayınlanma: 16.04.2023 - 23:12

Güncelleme: 16.04.2023 - 23:16

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde pisti büyük hasar gören ve Ankara Büyükşehir Belediye ekiplerinin müdahale ettiği Hatay Havalimanı ile ilgili ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. Havalimanında uçuşların seçim dönemine kadar yapılamayacağı iddia edildi.



İstanbul’dan Hatay’a 14 Mayıs’tan itibaren bilet bulunabiliyor. Hatay'dan İstanbul yönüne olan uçuşlarda ise herhangi bir sorun bulunmuyor.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, deprem bölgesine uçuşlarda bir aksama olmadığını, 550 TL'lik sabit fiyat ile uçuşların sürdüğünü bildirdi. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, deprem bölgesine uçuşlarda bir aksama olmadığını, 550 TL'lik sabit fiyat ile uçuşların sürdüğünü bildirdi.

'SEÇİM SONRASI' İDDİALARINA YANIT

İmkanlar ölçüsünde ek seferlerin de yapıldığını kaydeden Ekşi, Hatay'a uçuşlarla ilgili kararların seçim nedeniyle alındığı ve uçuşların 17 Mayıs'a kadar durdurulduğu iddiasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Sosyal medyadan gelen bazı sorulara istinaden:



1-Deprem bölgesine uçuşlarımız aksamadan ve sabit 550TL fiyat ile sürdürülmektedir. İmkanlar ölçüsünde ek seferler de konulmaktadır.



2- Hatay'a da bu çerçevede seferlerimiz aksamadan devam etmektedir. ++ — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 16, 2023

'NOTAM NEDENİYLE YOLCU ALINMAMAKTADIR'

Ekşi, şunları kaydetti:

"İmkanlar ölçüsünde ek seferler de konulmaktadır. Hatay'a da bu çerçevede seferlerimiz aksamadan devam etmektedir. Hatay'a 16 Şubat tarihinden itibaren DHMİ'nin yayımladığı NOTAM sebebiyle gidişte yolcu alınmamaktadır. (İnsani yardım ve kurtarma amaçlı yolcular hariç) Hatay çıkışında ise normal yolcu alınmaktadır. Örneğin, 17 Nisan Pazartesi Hatay'dan 7 seferimiz bulunmaktadır."



Depremde hasar gören pistin onarılması için Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri, çalışma gerçekleştirmişti...

NOTAM NEDİR?

İngilizce'de "havacılara bildiri" anlamına gelen "notice to airmen"in kısaltması olan NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiridir.