Hatay'a uçuşların bir ay durdurulması tartışma yarattı: Seçim hamlesi mi?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 04:22

Hatay Havalimanı depremlerden en çok etkilenen yerlerin başında geldi. Sosyal medyadan birçok yurttaş 17 Mayıs’a kadar Hatay’a uçuşların durdurulduğunu iddia etti. Seçim için Hatay’a gitmek isteyen yurttaşlar bilete ulaşamadı. Cumhuriyet’e bilgi veren Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri bir ay boyunca uçuşların dolu göründüğünü ve bu durumla ilgili kendilerine bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Seçim öncesi uçuşların durdurulması nedeniyle Hatay’a 14 Mayıs’ta oy kullanmak için dönecek yurttaşlar olumsuz etkilenecek. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşımda “Hatay’a 16 Şubat tarihinden itibaren DHMİ’nin (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) yayımladığı NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) sebebiyle gidişte yolcu alınmamaktadır. (sadece insani ve kurtarma amaçlı yolcular hariç) Hatay çıkışında ise normal yolcu alınmaktadır. Örneğin 17 Nisan Pazartesi Hatay’dan 7 seferimiz bulunmaktadır” denildi.

(Bilal Ekşi)



‘POLİTİK BİR NEDEN OLABİLİR’

Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Başkan Yardımcısı Engin Aksüt, Ekşi’nin açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi:

“Pistin 2 bin 82 metresi kullanılırken 918 metresi hâlâ kullanılamaz durumda. THY Genel Müdürü Ekşi, pistteki olumsuzluklar anlamına gelen “NOTAM” nedeniyle yolcusuz gidiyoruz” açıklaması yapmış ancak depremden sonra kullanılan pistle bugünkü pistin kullanılabilen kısmı aynı ve daha önce de dar gövdeli uçaklar yolculu inip kalkabiliyordu. Neden uçuş yapılamıyor bilemiyorum. Ya yapmak istemiyorlar ya da politik bir neden olabilir. Daha önce yolcu uçabiliyor ise şimdi neden uçamıyor?”

Aksüt, sürece dair soru işaretlerini “NOTAM’ın sonunda DHMİ’nin sadece arama kurtarma ve insani uçuşlara açık olduğu belirtilmiş. O nedenle uçaklar boş gidip dolu dönüyor, piste boş inen uçakla dolu inen uçak arasında ne fark var?” diye dile getirdi.

(Engin Aksüt)



‘KULLANILAMAZ DURUMDA’

Havalimanının kulesinin de kullanılamaz durumda olduğunu ifade eden Aksüt, “Oraya derme çatma bir kule yapılmış onunla işlem yapmaya çalışıyor. Kule nedeniyle de gecikmeler yaşanabiliyor. Yani orada gerçek anlamda halkın hizmetine açılmış bir havalimanı yok” ifadelerini kullandı.

