CHP'li Memet Yula, ‘Yurttaş kurtuluş reçetesi arıyor’

Doğu ve Güneydoğu ziyaretlerini ve saha izlenimlerini değerlendiren Doğu Masası Danışma Kurulu üyesi Memet Yula, “Artık seçmenin CHP’ye bakışı değişti” dedi.

Mehmet İnmez
10 Ekim 2022 Pazartesi, 08:54
CHP'li Memet Yula, ‘Yurttaş kurtuluş reçetesi arıyor’
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Eski CHP Parti Meclisi üyesi ve Doğu Masası Danışma Kurulu üyesi Mehmet Yula, Doğu ve Güneydoğu’ya yaptıkları ziyaretleri değerlendirdi.

Amaçlarının bölgede partinin oylarını artırmak olduğuna işaret eden Yula, “Artık seçmenin CHP’ye bakışı değişti” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısına vurgu yapan Yula, “Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ve Kürt meselesine bakışı insanların beklentisini yukarıya taşıdı. Her mahalleye, her eve girip CHP’nin ülkeye yönelik çözüm önerilerini ve stratejilerini anlattık. Başarılı sonuçlar da aldık. Örneğin bir bölgede 400 olan üye sayısı 4 bine kadar çıktı. Diyarbakır, Şırnak ve Mardin’de üye talepleri arttı. Artık insanlar çaresiz, mutsuz. Evine ekmek götüremiyorlar. İlk sırada ekonomik sıkıntı yer alıyor” ifadelerini kullandı. 

Yula sözlerini şöyle sürdürdü: “Dipten gelen dalga var. Cumhur İttifakı freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Bölge halkı kurtuluş reçetesi arıyor. Millet İttifakı ile Kılıçdaroğlu’nun getirdiği sinerji var. Yurttaş. 2023 seçimlerinde özgür bir ülkede uyanmak istiyor. Özellikle, dindar ve Kürt seçmenden yüzde 80 ila 90 arasında Kılıçdaroğlu’na destek var. Doğu ve Güneydoğu’da CHP oylarını önceki seçimlere göre iki kat artırdı”


CHP Memet Yula 2023 seçimleri

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