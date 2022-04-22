CHP'li milletvekili, 'Bu şahsı kimler koruyor?' dedi: 'Kadınlara ‘it’ dediği için görevden alınan müdür, üçüncü kez müdür yapıldı!'

22 Nisan 2022 Cuma, 10:59

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, “Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi’nde, attığı tweette kadınlara ‘it’ diyerek hakaret eden okul müdürünün görevden alındıktan sonra tekrar müdür yapılması” skandalını üçüncü kez Meclis gündemine getirdi.

CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, konuyla ilgili hazırladığı soru önergesini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sundu.

CHP Milletvekili Av. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Müdür Salih Orçan’ın, Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü iken, kendisini arayan eski bir öğrencisi ile arasında geçen diyaloğu anlatarak, “Bir gün eski bir öğrencim beni aradı. ‘Hocam ben evlenmeye karar verdim. Çalışan bir bayan mı alayım yoksa çalışmayan bir bayanla mı evleneyim’ dedi. Ben de fark etmez sonuçta bir it alacaksın. Sen iyisi paralı it al dedim” tweeti attığını anımsattı.

"OLAY UNUTULACAK SANIYORLAR"

Gelen çok yoğun tepkiler üzerine Müdür Salih Orçan’ın tweetini silmek zorunda kaldığını ve Andırın Karayolları Bakımevi Ortaokulu’na sosyal bilgiler öğretmeni olarak atandığını ifade eden Av. Sevda Erdan Kılıç, açıklamasında şöyle devam etti:

“Herkes olayın böylece kapandığını ve kadınlara hakaretinden dolayı Salih Orçan’ın cezalandırıldığını düşünürken, bundan sonra yaşanan skandal olaylar durumun öyle olmadığını herkese gösterdi. Gelin bu skandal atama olayının nasıl yaşandığına ve geliştiğine bir bakalım: Müdür sosyal bilgiler öğretmeni olarak atanınca bizler gibi bütün Maraşlılar ve Andırınlılar da kadınlara yönelik çok ağır ifadede bulunan bu şahsın, bu ifadesinden dolayı cezalandırıldığını ve bir daha yönetici yapılmayacağını düşündü. Ancak bu kişi, 3 ay sonra adeta ödüllendirilerek Andırın İlçesi’nin en gözde okulu olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini taşıyan Atatürk Ortaokulu’na müdür yardımcısı olarak atanıyor. Bu şahsı koruyan kurum veya kurumlar ile kişi ya da kişiler, muhtemelen üç ay içerisinde bu olayın unutulacağını düşünmüş olacak ki sadece üç aylık beklemenin ardından onu tekrar yönetici yapıyorlar. Ama bir kadın, bir anne ve bir insan olarak benim ve bütün toplumun; o şahsın kadınlara yönelik bu çok ağır ifadeyi kullanmasını unutacağımızı düşünerek yanıldılar. Bizim o ifadeyi kabul edebilmemiz mümkün değildir ve bu olayın takipçisi olacağımızı da başından itibaren hep söyledik.”

“SORU ÖNERGEMİZ VE BASIN AÇIKLAMAMIZIN ARDINDAN GÖREVDEN ALINIYOR”

TBMM Divan Üyesi Av. Kılıç, bu skandal atamayı Meclis gündemine taşıyarak, dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunması ve basın açıklaması yapmasının ardından, gizli yaptıkları bu operasyonun deşifre olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bakan Ziya Selçuk skandal atamadan 2 ay sonra soru önergemize verdiği cevapta, ‘şahsın Atatürk Ortaokulu’na 31.12.2020’de müdür yardımcısı olarak atandığını kabul ederek, daha sonra 07.01.2021 tarihinde görevden alındığını, kendisine idari soruşturma sonucunda muhakkikler tarafından disiplin cezası verildiğini’ belirtiyor. Salih Orçan tekrar nereye gönderildi diye baktık? Eski okulu, Andırın Karayolları Bakımevi Ortaokulu’na sosyal bilgiler öğretmeni olarak atandığını öğrendik.

Ama Salih Orçan ve onu koruyan, kollayan Meclis’teki, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü ile Andırın İlçe Milli Müdürlüğündeki kişiler, inatlarından vazgeçmiyorlar. Daha önce yaptıkları gibi gene olayı insanlara unutturduklarını zannederek, 8 ay sonra 03.09.2021 tarihinde Salih Orçan’ı, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kenan Abacı’nın imzasıyla, 30804165 nolu ‘Valilik Onay Sayısı’ ile Kahramanmaraş Valiliği onayıyla Atatürk Ortaokulu’na bu sefer Müdür olarak atıyorlar.

İlk atamada olduğu gibi bu atamayı da Meclis gündemine taşımamızın ardından, Salih Orçan gene görevden alınıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, soru önergemize verdiği cevapta, şahsın ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nda başarılı olması nedeniyle Andırın Atatürk Ortaokulu’na Müdür yapıldığını, ancak atanmasından sadece 14 gün sonra 16.09.2021 tarihli kararname ile görevden alındığını’ belirtti. Peki, Salih Orçan başarılı ise neden görevden alınıyor? Bunu Bakan Özer’in açıklaması gerekiyor.

Şahsı bu göreve tekrar atamak için bu sefer 7 ay bekliyorlar. Onu koruyan, kollayan ‘büyükleri’ bu ay içerisinde Salih Orçan’ı tekrar Atatürk Ortaokulu’na Müdür olarak atıyorlar. Gerçekten pes! Nedir bu inadınız, hırsınız, anlamak gerçekten çok zor. İşte zaten sizi, bu inadınız ve hırsınız iktidardan uzaklaştırarak layık olduğunuz yere gönderecek!”

“BU ŞAHSI KİMLER KORUMAKTADIR Kİ YİNE MÜDÜR YAPILIYOR?”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e seslenen Av. Sevda Erdan Kılıç, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Sayın Bakan; evlenmek isteyen eski öğrencisinin görüşünü sorduğu bir öğretmenin ona cevap verirken, kadınları bu derece aşağılamasına, küçük düşürmesine, hor görmesine ne diyeceksiniz? Başarılı olduğunu düşündüğünüz için tekrar müdür yaptığınız ‘bu derece kirli zihniyetteki’ bir şahıs acaba öğrencilerine, eğitim camiasına ne gibi bir katkı vermektedir, nasıl öğrencilerine örnek olmaktadır? İnşallah örnek de olmaz. Bu zihniyetle kız ve erkek öğrenciler arasındaki eşitliği nasıl sağlayacaktır? Lütfen bunu açıklayın. AKP’de, Meclis’te, Maraş’ta, Andırın’da bu şahsı kim veya kimler korumaktadır ki defalarca görevden alınan bu kişi, tekrar yönetici yapılabilmektedir?”