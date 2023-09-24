CHP’li milletvekili Sarıgül, motokuryelerin sorunlarını gündeme getirdi: 40 emekçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 24.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 04:00

Türkiye genelindeki trafik kazalarının daha önceki yıllarda yüzde 5’inin motosiklet kazası olduğuna vurgu yapan Sarıgül, son iki yılda kazaların yüzde 34’ünün motosiklet kazaları olduğunu belirtti. Kuryelerin hız performans sistemi gibi uygulamalarla tedbirsizliğe sürüklendiğini belirten Sarıgül, şunları söyledi: “Bu meslek “tehlikeli işler” sınıfına alınmalı. Türkiye’de resmi verilere göre 100 bine yakın motokurye var ancak kayıt dışı çalışanlarla birlikte bu sayı 900 bine ulaştı. 2022’de 58 motokuryenin, 2023 yılının sekiz ayında 40 emekçinin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Motokuryeler iş güvencesi olmadan, hız baskısı ve niteliksiz ekipmanlar eşliğinde ölümle burun buruna çalıştırılıyor.”