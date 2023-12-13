CHP’li milletvekilleri, aday belirlemede kullanılan rapor için ilk saha turunu tamamladı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2023 - 04:00

Milletvekilleri gittikleri il ve ilçelerde ilk olarak o bölgedeki CHP örgütünü ziyaret etti. Daha sonrasında meslek odaları, esnaf odaları ve kanaat önderlerini ziyaret eden vekiller, bölge halkıyla da sohbet etti. Ziyaretlerden izlenimlerini aktaran vekiller, “Seçmenlerde hâlâ genel seçime yönelik kırgınlıkların görülebildiğini” anlatıyor. Ancak “partideki değişimin CHP’ye olan ilgiyi artırdığı ve yerel seçimler için umut getirdiği” söyleniyor. Vekiller, “Konuştuğumuz insanlardan bazıları hâlâ genel seçimden söz edince gözleri doluyor. Ama bu umutsuzluk olmaktan çok ‘Yerel seçimler için ne yapabiliriz’ diye soruyorlar. İnsanlar, ‘Yerel seçimi de kaybedersek bu iktidar çok güçlenir’ diyor. O yüzden partiye katkı sağlamak istiyor” değerlendirmesini yapıyor.

Örgütlerle yaptıkları görüşmeleri aktaran vekiller, partililerin en merak ettiği konunun aday belirleme yöntemi olduğunu söylüyor.

‘YÖNTEM NE OLACAK?’

İl ve ilçe başkanlarını dinlediğini söyleyen vekiller, “Aday belirleme yöntemi nasıl olacak, önseçim olacak mı, kadınlar ve gençler için verilen sözler tutulacak mı? Sözler tutulurken liyakate uyulacak mı?’ gibi sorular soruyorlar. Burada da hepsinin önerilerini aldık” bilgisini paylaşıyor. Ayrıca aday adaylığı için başvuru yapan kişilerle de tek tek görüşmeler yaptığını belirten vekiller, “Seçilirseniz ne yapacaksınız? Bölgeyle ilgili iddianız, vizyonunuz nedir? Sorunları ne kadar biliyorsunuz?” gibi sorular sorduklarını anlatıyor.

Parti yönetimi de vekillerin hazırladığı raporlarla aday belirleme yönteminin şekilleneceğini aktarıyor. Yarın Parti Meclisi’nde bu raporların görüşüleceğini aktaran kurmaylar, “Raporlarda bölgeler için ‘Şurada önseçim olsun, şurada tek aday öne çıkıyor, onun adaylığı açıklanabilir’ gibi öneriler var. Buna göre bizler de aday belirleme yöntemimizi, tek aday öne çıkan yerlerde de adaylarımızı açıklayacağız. Sonrasında saha çalışmaları devam edecek. Düzenli olarak PM toplantıları ve aday açıklamaları yapacağız” diyor.

