CHP’li Muharrem Erkek, parlamenter sisteme geçişe ilişkin konuştu: 'Referandum yapılmalı'

16 Eylül 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 6’lı masanın “terör” iddialarıyla sıkıştırılmaya çalışmasını değerlendirdi, sistem değişikliğinin nasıl olması gerektiğini anlattı.

Erkek, son dönemde 6’lı masaya yapılan saldırılara ve masanın çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Cumhur İttifakı’nın 6’lı masayı HDP ya da terör gibi başlıklar üzerinden sıkıştırmaya çalışmasına değinen Erkek, “Tüm saldırılar 6’lı masayı daha da güçlendiriyor. Bugün tüm kamuoyu araştırmaları Millet İttifakı’nın, Cumhur İttifakı’nın önünde olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı. Masanın “terör” iddialarıyla sıkıştırılamayacağını vurgulayan Erkek, “Terörle mücadeleyi bu ülke 40 yıldır veriyor. Önemli olan Türkiye’nin tüm sorunlarını üniter yapı içerisinde, demokrasi temelinde ve TBMM öncülüğünde çözmek. Her şeyin tartışılacağı yer TBMM’dir” dedi. “Seçimlerde Öcalan’ın mektubunu okutanlar, Süleyman Şah Türbesi’ni kaçıranlar öyle terörle falan bizi sıkıştıramaz” diyen Erkek, “Bunlar tutmaz. Siyasi, ekonomik krizleri çözemiyorlar. Ama vatandaşın mutfağında yangın var. İnsanlar çocuklarına et yediremiyor, okula gönderemiyor. Biz bunları çözeceğiz. Onlar da çözeceğimizi görüyorlar. Ondan saldırıyorlar” değerlendirmesini yaptı. Masa çalışmalarında son durumu da anlatan Erkek, şunları kaydetti:

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem temelinde anayasa değişiklik teklifimiz üstünde son çalışmaları yapıyoruz. Seçimden sonra vatandaşın ağır sorunları çözülürken makul bir sürede, toplumsal uzlaşıyla bu anayasa değişiklik teklifi ele alınacak. Bence bir referandumla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş doğru olur. Sonrasında bir bütün olarak siyaseti demokratikleştireceğiz. Türkiye de çok rahat bir nefes alacak.”