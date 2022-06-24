Eski AKP'li vekilden çarpıcı iddia: 'Parlamenter sistemi Erdoğan isteyecek '

24 Haziran 2022 Cuma, 16:49

TV 42 ekranlarında yayınlanan "Sümen Altı" adlı programın bu haftaki konuğu AKP'de de vekilli yapan şimdiki Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün oldu.

Gazeteci Mücahit Enes Turbil’in sorularını yanıtlayan Üstün’e seçim atmosferinin oluşup oluşmadığı, erken seçim tartışmalarına dair konuştu. Üstün, seçim atmosferinin oluştuğunu söyledi. Üstün ayrıca Cumhur İttifakı'nda seçim işlerinden genel sorumlu kişinin MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu dile getirdi.

Üstün, "İktidara yakın medyanın her gün konusu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak. Anlaşılan şu ki hakikaten kazanacak kim olduğunu, ülkeyi kimin yöneteceğini merak ediyorlar yoksa eskiden de Sayın Cumhurbaşkanı’nın rakipleri olurdu ve hiç dikkate bile almazdı. Seçime katılırdı kazanırdı, eleştireceğini eleştirirdi fakat şimdi öyle değil bir seneden önce başladılar" dedi.

Üstün devamında, "Cumhurbaşkanı karşımda kim olursa olsun benden sonra benim koltuğuma oturacak kim, benim yetkilerimi kullanacak kim bunu merak ediyor" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ SEÇİMDE KAYBEDERSE DAĞILIR"

Üstün şunları söyledi:

"AK Parti seçimde kaybettikten sonra dağılır. Sayın Cumhurbaşkanı’ da kaybettikten sonra ilk aklına gelecek şey muhalefete önerge verip parlamenter sisteme ikna etmek için kendi mücadele edecek ve bu mücadeleyi belki ana muhalefet partisi lideri olarak yapacak belki de sadece muhalefet olarak yapacak. Ben Tayyip beyin, AK Parti Genel Başkanı olarak parlamenter sisteme geçmek için ilk öneri verecek kişinin olduğuna inanıyorum. Şu anki yetkileri düşünün muhalefetin elinde herhangi birine geçtiği zaman Tayyip Bey bu yetkilerin muhalefetten iktidara geçmiş birisinde olmasını istemez çünkü yetkilerin ne kadar geniş olduğunu biliyor buna istinaden ilk önerge verecek kişi AK Parti ve sayın Cumhurbaşkanı olur diye düşünüyorum."