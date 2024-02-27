CHP'li Muhittin Böcek'in seçim afişlerine zarar verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek'in seçim afişlerine zarar verildi.

DHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 13:17
CHP'li Muhittin Böcek'in seçim afişlerine zarar verildi
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Antalya Alanya'nın Cikcilli, Çıplaklı, Değirmendere ve Fığla mahallelerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek'in seçim afişlerine yönelik saldırıda bulunuldu.

Afişlerin yüz kısımları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek tahrip edildi.

Saldırının ardından CHP İlçe Başkanlığı tarafından pankartlar yenilendi.

İlçe başkanlığı yetkilileri, olayın faillerinin bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.


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