CHP’nin Antalya adayı Muhittin Böcek oldu

Yayınlanma: 26.01.2024 - 21:52

Güncelleme: 26.01.2024 - 21:52

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Parti Meclisi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, CHP’nin yerel seçim için Antalya adayı Muhittin Böcek oldu.

Mevcut durumda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Böcek’in adaylığı PM’de yapılan oylamayla kabul edildi.

Antalya'da Muhittin Böcek'in adaylığı parti meclisinde yapılan oylama ile kabul edildi.